黑人牙膏說再見！ICU醫曝30年來「只用原味」：想起再造恩人

▲黑人牙膏改名成「好來」重新面市。（圖／好來化工提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

生產「黑人牙膏」的好來化工今（14）日對外宣布，旗下所生產的黑人牙膏產品，將從明年3月起陸續「除名」，改成「DARLIE好來」，也代表陪伴許多人長大的黑人牙膏名稱，即將正式走入歷史。對此，ICU醫師陳志金在臉書上分享與黑人牙膏的淵源，故事背後竟然還與再造恩人有關。

陳志金醫師分享，小時候大部分的時候用的是不知名牌子的牙膏，甚至有段時間還是用碳灰刷牙，記憶裡小時候用黑人牙膏都只能擠一點點來用，因為售價比較高的關係，不過薄荷辛辣清爽的味道仍讓他深深著迷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳醫師接著指出，直到初中二年級開始，一名校董事的妻子林太太剛好家中在代理黑人牙膏，因緣際會之下他便有了用不完的黑人牙膏，可以奢侈地擠滿牙刷刷牙，至此之後，雖然黑人牙膏推出了多樣的口味變化，他仍堅持只用「原味的」。

陳醫師分享，會如此堅持便是因為，林太太對自己視如己出，「還出錢讓我念大學，沒有她，也就沒有今天的阿金」。30幾年來的時光，他感概說道，現在家中只剩他一人在用黑人牙膏，每一次在超市購買，包裝盒都一定要選原來的黃色，沒有附加其他的顏色，只要盒子外多了一點顏色，就深怕買錯了口味！就連在外下榻飯店也會自己戴牙膏。

對於黑人牙膏將改名一事，陳醫師認為，改什麼名字都不要緊，請一定要保留最原始的口味，「其實，我覺得它改成『好啦！』是不是比好來好去好？」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘