臉書湧入數10個帳號開罵　陳佩琪哭了：這是拿錢辦事的網軍？

▲陳佩琪。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴扯出民進黨養網軍爭議。對此，台北市長柯文哲夫人陳佩琪8日表示自己對網軍相當有感，並憶起2019年父親節時寫篇感念父親的臉書文，卻沒幾分鐘就湧入數十個帳號罵她與丈夫，讓她忍不住掉淚，並質疑「這些人本來就是這樣？還是拿錢辦事的網軍？」

針對最近新聞討論網軍、公投及總統蔡英文博士論文門等議題，陳佩琪8日晚間在臉書表示，公投現在似乎變成政黨對決的政治議題，但她非政治人物，也不想去影響別人，「投票前再仔細思量哪種對台灣最好就行了。」談及論文門，陳佩琪則爆料，有次跟先生談到這個，他只說總統論文一定有些問題存在，才會被如此討論不休。

陳佩琪還說，自己沒念博士，講不出任何評論，只覺得當到總統，博士證書會數次遺失，也著實奇怪，「不像我這種個性的人，我每年收入和買房匯款都收的好好的，更別說醫師證書或畢業證書了，一個人能當到總統，生活自理卻如此漫不經心， 也真是天下奇聞」。

「綜合以上，所以說最有感的、也能說的上嘴的，大概就是自身對網軍的感受了！」陳佩琪表示，網軍要獵對象攻擊，通常這咖要有一定的份量，譬如說要跟主子選總統之類的人，她自己沒那癡心妄想，所以結論是網軍會對她臉書感興趣攻擊，想也知道是老公礙著了人家的利益。

她指出，2019年柯文哲一直被人拿出來做總統民調的對比，可是柯從未說要棄市民選總統，從頭到尾都是被動被列入民調，想當然這種攻擊應該就是要他不要出去選總統吧。

陳佩琪也回憶道，2019年的父親節，當時父親過世三周年多了，自己在臉書寫了篇感念父親的文章，不料沒想到幾分鐘後，接連出現數十個帳號，「通篇罵我和先生是紅檳榔，還謾罵我父親說養出這麼一個女兒」；但這種惡意留言刪也刪不完，甚至刪一則會引來更多則，那時約晚上六、七時許，家人都還沒回來，「我找不到人訴苦，忍不住坐在電腦前直掉淚。

她質疑，想不出來台灣人善良個性何時變成這樣，這些人本來就是這樣？還是拿錢辦事的網軍？

另外，陳佩琪提到其父的後事是低調辦理，火化當天，除幾個後輩直系一等親出席，其餘參加者都是平日有在聯絡的至親，他們是已知父親病危和過世的消息，且主動表達想前來致哀的，兄長才會邀；至於告別式，也是只通知幾位至親好友，那時醫院請喪假要訃聞，因同事間有人情義理，有人表明要來致意，於是她選擇告別式後再送出訃聞請假，不想麻煩別人。

她文末還說，「死後告別式和追封是做給活人看的，對世者毫無意義，今天看到有人因請名人出席告別式不成而爆打女友的， 也真是令人感慨…。」而這番話，似乎是暗批林秉樞因透過高嘉瑜邀請賴清德出席林母告別式，但賴無法前來，而對高嘉瑜爆氣一事。