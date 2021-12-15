陳佩琪批北市衛生局、禾馨　取巧走歪路的醫療院所「不可取」

▲台北市長柯文哲、夫人陳佩琪。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

林秉樞被爆於7月在禾馨診所施打特權疫苗，但禾馨診所營運長林思宏稱，林秉樞是以「護理師同住男友」身份接種殘劑；而北市衛生局也於13日當天提及，因為禾馨上午結算殘劑、下午晚診也結算殘劑，未違反中央規範。不過，台北市長柯文哲的妻子陳佩琪15日批評，一天結算好幾次，就能取巧生出許多殘劑，「取巧走歪路的醫療院所實在不可取。」

陳佩琪15日晚間於臉書表示，所謂「殘劑」是一整天下來，打完當天預約者或造冊名單後的「剩餘劑數」，民眾繞著診間排10幾個小時搶殘劑，有個地方甚至搶殘劑跑百米跌倒，進而登上國際新聞，在疫苗如此搶手之下，「一個診所從特殊管道取得的疫苗，怎麼可能變出這麼多殘劑，可供護理師同住男友打？」若殘劑都給員工家屬當福利，難道員工另一半和兒女都打完了，多到也給同住男友打？

陳佩琪提到，衛生局曾來函說，「殘劑是一天打下來後結算的劑數，要用殘劑名義施打，要在注射簽上註明殘劑，同時也要在病歷上登錄是打殘劑。」今天與他人聊到此事，都認為北市衛生局應清查該診所殘劑數量、病歷登載是否屬實，「若醫院取巧，每一段短時間就結算殘劑，那麼一天結算好幾次，就能取巧生出許多殘劑，損害正常可以接種的民眾的權益。」

陳佩琪批評，「當然也有可能就是打特權疫苗啦！自動把他列為員工來施打，若屬實，這種取巧走歪路的醫療院所實在不可取。」

此外，陳佩琪也稱，該醫療院所的老闆曾說過有2個社群媒體的發布管道，一個是發佈政策用， 另一個是噹人用的，「聽來真可怕，他和他的執行長有段時間對上級督導機關和市長評論，是恐怖到每天變成我和柯文哲morning eating談論的題材。」

▲莫德納疫苗。（資料圖／記者李毓康攝）

關於林秉樞赴禾馨打莫德納爭議，起於有粉專「不演了新聞台」爆料，林秉樞7月15日在小禾馨民權小兒專科診所接種莫德納第一劑，10月5日在台中榮民總醫院接種第二劑莫德納，由於這兩個時間點皆未開放符合林秉樞身份者接種莫德納，所以被質疑施打特權疫苗。

台北市衛生局曾於13日晚間表示，因為小禾馨民權小兒專科診所於7月15日早上預約52人，因此需要開4瓶疫苗，並先通知4至6人打殘劑，若預約者沒來，會通知原本殘劑候補名單，因此早上可打56至60人；下午晚上預約39人，開了3瓶疫苗，並先通知3至6人打殘劑，若原本預約者沒來，會通知殘劑候補名單，因此晚診可以打到42至45人。

北市衛生局指出，中央流行疫情指揮中心曾在6月25日稱，針對當日最後一瓶疫苗開瓶的剩餘劑量，可由接種單位規劃候補名單機制，綜上，「預約91人會開到第7瓶疫苗，並未違反中央流行疫情指揮中心規範。」

▼陳佩琪15日晚間於臉書指出，北市衛生局應清查診所殘劑數量、病歷登載是否屬實。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）