拚四個同意！國民黨公投之夜「不斷電直播」　朱立倫夜宿自由廣場

▲朱立倫公投催票，將夜宿自由廣場。（圖／朱立倫臉書）

記者徐政璿／台北報導

12月18日四項公投決戰在即，國民黨將於17日公投前一晚，於中正紀念堂自由廣場發起「民主守夜」活動，除了馬拉松式的宣講，還安排整點報時互動環節，以及隔天不斷電的網路直播，黨主席朱立倫也將夜宿自由廣場。

國民黨舉辦「民主守夜」的活動，晚間6時開始，由青年民主戰隊進行暖場宣講，主活動在晚間7點半至9點30分進行，安排的宣講人包括朱立倫、前總統馬英九、公民團體、公投領銜人以及黨籍立委、縣市議會、縣市長等。

當晚現場分別在四個整點報時活動，分別與四個公投案訴求連結，並安排台上台下互動環節：例如「全台守護大串聯」，與綁大選公投案連結，呼籲大家走出來投票守護台灣民主，邀請所有的好朋友一起舉起雙手連成圈，並拍下照片上傳打卡hashtag #舉起雙手我同意，畫面也將秀在現場led看板上，讓全台灣的觀眾與現場的觀眾一起比圈，象徵守護台灣、四個都同意的決心。

此外，當晚還安排「星河夜語：點亮自由廣場」活動，全體黨公職會跟現場民眾一起打開手機手電筒，用上萬個點點星光象徵「人民怒火，星火燎原」，強調全民反萊豬憤怒星火已成燎原之勢，更諷刺民進黨讓臺灣陷入需用手電筒照明的缺電危機。

國民黨指出，經過一夜的努力後，隔日上午6時30分，朱立倫也將與現場所有參與者共同參加升旗活動，當「民主追光者」，伴隨12月18日的晨光，迎向四項公投的人民勝利。