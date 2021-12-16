「6都第2貴」台中防疫旅館春節住7天噴近3萬　議員喊：求補助

▲台中防疫旅館春節住7天噴近3萬，議員「6都第2貴」。（圖／記者游瓊華攝，下同）



記者游瓊華／台中報導

今年國內新冠疫情趨緩，許多去年沒回國過年的市民都安排今年返鄉，不過有市議員指出，台中市的防疫旅館「又貴又缺」，是六都當中第二昂貴，僅比台北市便宜，若在春節期間調整到一天4000元計算，7天就得花2萬8000元，當中可能還不包括餐費，呼籲市府能比照台北市政府給予補助。



台中市議員朱暖英今天在質詢時表示，依據網路公開的檢疫旅館六都行情，台中市每日平均住宿價格只比台北市低，高居第二，民眾每天平均需花2819元住宿費用。如果以7天入住計算，要花費1萬9733元；若春節行情調漲到一天4000元，則7天下來就要支付2萬8000元，負擔其實相當重。

朱暖英也提到，就台北市來說，只需設籍台北市無論是否確診，入住防疫旅館每日個人就可獲得500元補助，平均房價就從2912元降到2400元左右，7天就有3500元的補助，如此一來，原本六都最高的平均住宿費用就可降到第二高，台中市就成6都中最高房價的城市，要求觀光局積極和業者議價，提供更多平價的住宿房間，或是提出和台北市一樣的補助條件。

台中市長盧秀燕表示，台北市的預算也較多，台中恐難比照。另外回國民眾可以自由挑選防疫旅館，不少人南下到台中住防疫旅館，台中人也可選擇到彰化入住。