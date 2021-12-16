阻8萬逾期老外成防疫破口　南投縣助推安心接種專案

▲南投縣政府和專勤隊都呼籲逾期停（居）留外來人口把握機會、安心接種新冠疫苗（下同）。（圖／移民署南投專勤隊提供）

記者高堂堯／南投報導

全台目前約有8萬多名外國遊客、移工行蹤不明，中央疫情指揮中心為有效將逾期停（居）留外來人口納入防疫體系，即起至111年1月31日交由移民署推行「安心接種公費疫苗專案」，秉持不通報等「4不原則」，並與各縣市衛生局及合約醫療院所合作，專案期間不論是失聯移工或逾期停（居）留外來人口，均可安心接種疫苗。

移民署南投縣專勤隊隊長陳介章表示，近來新型變異株Omicron來勢洶洶，行蹤不明之外國人已成為國內之防疫破口，在全台超過8萬名行蹤不明的外籍人士中，就有5萬餘名為失聯移工，移民署因此規劃「逾期停(居)留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」。

陳介章說，南投縣內治安機關在執行「安心接種專案」期間，採取「不通報、不查處、不收費、不管制」等原則，凡出面接種疫苗者均不通報、不作為查處之依據及免除禁止入國之處分。

南投縣政府也呼籲，符合施打對象之逾期停（居）留之外國人前往專勤隊，登記接種新冠公費疫苗，且不管有無統一證號均可透過NGO團體「南投縣新住民同心關懷協會」轉介服務，聯繫電話為049-2724631及0932-688771；目前主要接種地點，有南投市民族路許內兒科、淵源診所及竹山鎮桶頭里鯉南路舊活動中心共3處。

縣府社會及勞動處長林志忠表示，為配合移民署執行該專案，特製作越南語宣導海報，以易懂之文字鼓勵逾期外國人安心出面接種疫苗，杜絕我國防疫破口，確保社會防疫安全，相關問題可撥打南投縣社勞處勞工及青年科電話（049-2244082）洽詢。



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