中研院長：台灣沒本錢放棄乾淨能源　核電也不能排除

▲中研院長廖俊智到立院備詢。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

川普贏得美國總統大選，外界擔憂美國恐再次退出巴黎協定，衝擊全球淨零碳排進度。中研院長廖俊智今赴立院備詢，多名立委關切台灣是否也受影響。廖俊智表示，確實會對2025淨零碳排目標帶來衝擊，全世界都一樣，各國都要及早因應，他並強調，台灣沒有放棄任何乾淨能源的本錢，包括天然氣、地熱、去碳燃氫技術都要持續發展，也不能排除核電。

廖俊智今到立法院教育及文化委員會進行中研院業務報告。立委洪孟楷質詢指出，川普明年1月上台後，將退出巴黎氣候協定，是否會影響全球2050年淨零碳排的目標？此外，中火二期近期爭議不斷，詢問廖俊智如何看待台灣能源倚賴燃煤發電的現況？

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廖俊智表示，美國如果再次退出巴黎氣候協定，的確會對2050淨零碳排的目標造成衝擊，國際上都對此議題作出反應，我國也應該提早因應。至於燃煤和燃氣都會排碳，但燃煤的排碳量是燃氣的兩倍，因此許多國家都是先將燃煤轉為燃氣，並同步發展再生能源。

立委萬美玲質詢指出，廖院長身兼國家氣候變遷對策委員會副召集人，之前在會議中曾提出要利用新科技提升核能安全性或補強位於地震帶的核電廠，這是否代表國家能源的發展是不排除核電的？對此，廖俊智回覆：「是的。」

萬美玲進一步追問，若政府堅持要排除零碳排的核電，台灣2050淨零碳排目標是否可以如期達成？廖俊智表示，確實很困難，全世界都一樣。廖俊智並強調，台灣沒有放棄任何乾淨能源的本錢，要達成淨零一定要想盡辦法用可以用的技術。

立委柯志恩質詢指出，中研院是全國學術良心，在國家氣候變遷對策委員會也扮演重要角色，因此在能源政策上應該用科學證據，不要被政府的意識形態綁架，要像唐朝名臣魏徵一樣勇於建言。廖俊智回應，中研院的角色本來就是提供技術、科學角度的建言。