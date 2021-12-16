南投縣文化局與台大台文所合辦柯慶明特展　邀民眾體會台灣文學之美

▲已故的玉山文學獎文學貢獻獎得主柯慶明文學展，8日舉行開幕式（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

2021南投縣玉山文學獎得主日前頒獎，文學貢獻獎得主為已故的知名學者暨作家柯慶明，縣府文化局也推出「出發・追尋・完成一柯慶明文學展」，讓民眾從相關遺作的字裡行間，體會這位台灣文學界大老的生平、個人成就和台灣文學之美。

柯慶明個人文學展於8日舉行開幕式，由台大台文所教授黄美娥主持，由熟稔柯慶明的學者、同僚，包括清大台文所榮譽教授陳萬益、台大中文系教授劉正忠及暨大中文系教授黃莘瑜，及學生共同座談；柯慶明夫人張淑香、知名書法家董陽孜、電影名導王童夫婦，以及許多愛好藝文民眾都到場，見證當代南投的典範人物。

縣府文化局指出，柯慶明筆名黑野，1946年於日本東京出生，2019年過世，籍貫台灣南投，自幼隨父母在台北生活成長，台大中文系畢業後，長期於台大任教，其畢生奉獻學術界及文化界，培育無數學子，關切台灣文學學科發展，並在台大推動成立台灣文學研究所，轉任該所教授及所長；除曾出版《清唱》詩集，亦有《出發》、《靜思手札》、《省思手札》、《昔往的輝光》等多本散文創作，作品充滿愛與智慧、文字别具魅力，堪稱傑出的創作者、視野開闊的學者，也是孜孜不倦的教育者，獲南投縣文學貢獻獎實至名歸。

縣府文化局長林榮森指出，本展為縣府文化局策畫，台灣文學學會、台大台文所、台大出版中心、台大圖書館協辦，展出作品包括柯慶明著作、手稿、日記、照片、獎座等；相信文學創作配合觀光主軸，透過文學的力量與魅力行銷南投，能夠創造更多觀光效益，推廣全縣的文化及觀光發展。

「出發・追尋・完成一柯慶明文學展」展出地點於南投縣文學資料館，展期至111年2月27日止，縣府文化局歡迎各界文學愛好者蒞臨欣賞。



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