公投與立委補選在即　陳家欽頒發中警局獎勵金肯定掃黑成效

▲▼警政署長陳家欽前往台中警察局，頒發獎勵金肯定掃黑成效。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

全國性公民投票及立法委員台中市第2選區補選在即，台中市警局11月起實施「除暴安民」專案，掃蕩各項犯罪，穩定治安決心，期間更陸續偵破博弈網站、詐騙機房及非法槍彈等多件重大刑案，績效卓著，警政署長陳家欽下午4點特地前往台中市警察局頒發破案獎金，並期勉加強治安維護，防制暴力介入選舉及查緝賭盤等，全力做好各項維安及突發事故應變。

警政署署長陳家欽肯定臺中市警局近期偵破社會矚目案件表現優異，特別南下表揚有功人員並頒發破案獎金，慰勉員警破案之辛勞，其中頒發特殊刑案1件、強盜案1件、詐欺集團1件及查獲改造槍械1件，除嘉勉臺中市警方在維護轄區治安方面，展現打擊犯罪具體成效，並期勉同仁在全國性公投及立委補選期間加強治安維護及全力查察賄選，防制暴力介入選舉及查緝賭盤等，全力做好各項維安及突發事故應變。

台中警方在「除暴安民」專案期間，偵破數起重大刑事案件：一、 第六分局偵破瑪莎案惡少張嫌等人殺人未遂案，並由刑大偵四隊與科偵隊共同循線追查其幕後金主及資金來源，查獲許嫌等人成立「2580國際娛樂城」賭博網站，下注規模達1千萬元等贓證物。

二、 第二分局偵破魏嫌等人佯稱交易虛擬貨幣誘騙被害人面交，並分持辣椒水、小刀、棍棒等物，強盜被害人950萬元後逃逸，已循線拘捕犯嫌到案。

三、刑大偵一隊偵破陳嫌為首的詐欺集團，該集團以投資靈骨塔名義詐騙國人，將已有買家的塔位再次轉售，導致被害人重複購買，已循線拘捕犯嫌，共扣押裁定土地6筆、房屋6間、汽車19輛、機車3輛等總價值5千3百多萬元。

四、 第一分局查獲莊嫌非法持有槍械案，查獲各類槍枝10枝、半成品數枝等槍彈。

台中市警察局長蔡蒼柏強調，對於公投、立委補選，市警局絕對有能力與決心做好治安維護工作，不容暴力或其他非法手段干涉投票、選舉情勢，達成「投票前平安、投票日平順、開票後平穩」三大目標。另對於街頭暴力、黑道幫派、查緝非法槍械等影響治安之案件，將秉持「治安無漏洞，除惡務盡」原則，保障民眾免於遭受暴力威脅。