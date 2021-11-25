保護超商營業安全　內政部：強化員工防暴訓練、自購防衛器具

▲全台警方大掃黑。（資料照／記者張君豪翻攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

針對近期街頭暴力、超商攻擊事件，內政部展現「暴力零容忍」的決心，祭出四大策略維護治安，警政署將加強員警案件蒐證及偵辦訓練，並與超商建立緊急通報系統，以及加強治安熱點巡守，民眾遇到緊急狀況可撥打110或利用「110視訊報案」APP報案。

內政部表示，警政署將加強員警案件蒐證及偵辦訓練，並與超商建立緊急通報系統，另已督請全國各警察機關在不增加負擔下，因時、因地彈性調整勤務路線，如加強超商、店舖、公共場所人潮擁擠處巡邏密度，並加強治安熱點巡守；若接獲民眾報案，警察機關也將指派快速打擊犯罪警力迅速到場，嚴正執法，絕不容許不法行為危害社會治安。

內政部進一步說明，為確保超商營業安全，經濟部昨日上午已邀集警政署與超商業者開會討論，未來將朝公私協力，協助其強化員工防暴訓練，自購防衛器具，提升自我防衛能力，同時，也協調業者聘僱保全強化安全維護作為，共同維護社會與超商員工的安全。

內政部強調，維護社會治安，保障民眾生命財產安全，是警政工作的第一要務，警政署會秉持一貫嚴正執法立場和強勢打擊手段，確保治安平穩，讓國人安心。

內政部提醒，為降低危害發生，民眾外出時多留意公共場所提供的災害與犯罪防範資訊，以保護自身安全，若發現疑似有情緒不穩對象，應避免語言、肢體動作刺激，減少彼此接觸，如遇暴力衝突，當事人不便報案時，呼籲現場目擊民眾可協助撥打110或利用「110視訊報案」APP報案，有助員警更快趕抵現場救援。