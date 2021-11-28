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正妹大頭貼誘賭客入會　嘉縣警強力掃蕩賭博犯罪及黑幫

▲▼ 嘉縣警掃蕩賭博犯罪及黑幫組織 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉縣警掃蕩賭博犯罪及黑幫組織 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

有鑑於國內近期發生多起引發輿論熱議之治安事件，嘉義縣警察局落實執行警政署專案掃蕩工作，縣警局局長廖訓誠也要求所轄各分局及刑事警察大隊應確實掌握危害地方治安的各項因素，如黑道組織幫派衍生之暴力討債、槍枝、毒品等各類犯罪，以及該類犯罪組織之重要經濟命脈如非法網路簽賭犯罪，該類賭博犯行常因追討賭債衍生如恐嚇取財、傷害、毀損、妨害自由等相關不法，影響社會治安與民眾生活安寧。

▲▼ 嘉縣警掃蕩賭博犯罪及黑幫組織 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣警察局水上分局查獲網路賭博詐騙機房逮捕涉案犯嫌 。（圖／記者翁伊森翻攝）

針對幫派組織及相關不法行為全力掃蕩打擊，總計檢肅到案幫派及不良組合4案27人，查扣刀械、棍棒、鎮暴槍、帳冊、K他命毒品、新興毒品咖啡包等相關證物，主要涉嫌暴力犯行計有毀損被害人(債務人)所有之車輛、逼迫被害人下跪簽立本票、強押被害人控制行動自由及傷害等罪嫌，分別以涉嫌組織犯罪防制條例、恐嚇取財、毀損、傷害、妨害自由、詐欺、洗錢防制法及廢棄物清理法等涉案罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

專案行動亦同步針對非法網路博弈全力查緝，總計查獲經營網路賭博案15件32人，其中水上分局查獲之網路賭博詐騙機房案，除查扣電腦3組、硬碟2個、手機6支、WIFI分享器1台、U盾66個、網銀隨身碟17個及大麻毒品（毛重11.4公克）等犯罪證物外，經初步調查犯罪手法，係以社群交友軟體創設以美女、正妹為大頭貼帳號吸引民眾加入成為賭客會員後，要求被害人匯入8萬元以上不等之現金儲值後始能開始下注簽賭，等到被害人欲領取所贏賭金時即遭關閉下注帳號及客服帳號並關閉網路連結，為常見結合網路簽賭之詐欺犯行。

▲▼ 嘉縣警掃蕩賭博犯罪及黑幫組織 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣警察局民雄分局查獲治平專案檢肅對象到案並查扣相關證物 。（圖／記者翁伊森翻攝）

另民雄分局所查獲網路簽賭站，除查扣電腦螢幕4台、主機1台、監視器螢幕1台、主機1台、監視器鏡頭2支、電話機3部、計算機3台、手機1支、帳冊1本、簽單2本、簽注單6張等證物外，經初步調查渠經營手法係將傳統紙本台彩、六合彩簽賭電腦網路化，以規避警方查緝，且提供之下注標的多元化，包含台灣證券交易所股價指數（轟天雷）、地下臺灣今彩539、美國加州彩（俗稱：天天樂）等，上記2案查獲經營賭資金額初步估算即有新台幣600萬元左右。

賭博犯罪及黑幫組織危害社會甚鉅，常因不法金流往來，而衍生諸多暴力犯罪，本局將持續打擊賭博犯罪及檢肅黑道幫派，追查不法所得斷絕金流，以維護本縣純樸及良好的生活環境。

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