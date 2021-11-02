桃園專用垃圾袋宣導期滿　光4個里就月減35噸垃圾

▲桃園4個里實施專用垃圾袋收垃圾。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龜山區、八德區4個里，實施專用垃圾袋宣導為期已滿月，市府環保局指出，與上月同期比較，試辦區4條清運路線合計每日減少約3.5公噸的垃圾，垃圾車準點率更高達9成以上；即日起試辦區4里未使用桃園市專用垃圾袋丟垃圾將拒收，試辦計畫為期一年，一般家戶收到100個專用垃圾袋，下次配發預計於12月中旬左右。

市府環保局指出，桃園市於今年10月起於龜山區龍華、迴龍里與八德區大仁、大明里四里，開始實施專用垃圾袋試辦計畫，在經過為期1個月的宣導期後，自本月1日起開始進入第2階段，試辦區內里民必須使用桃園市專用垃圾袋丟垃圾，否則一律予以拒收。

環保局表示，經施行實施專用垃圾袋一整個月下來，跨縣市丟垃圾的情形大幅減少。與上月同期比較試辦區4條清運路線合計每日減少約3.5公噸的垃圾，垃圾車準點率更高達9成以上。自11月1日起，試辦區4里未使用桃園市專用垃圾袋丟垃圾將拒收，還沒領到專用垃圾袋的里民，仍可至里辦公處領取或撥打服務專線洽詢(03-3313508、03-3313510，服務時間為每日上午10:00至晚上10:00)。

目前僅家戶垃圾需要使用專用垃圾袋，資源回收物、廚餘與大型家具等仍依照以往模式回收，對民眾沒有影響。現階段專用垃圾袋雖免費提供，民眾在倒垃圾時，仍應做好垃圾分類、資源回收，廚餘瀝乾水份後再倒入廚餘回收桶內，從源頭降低桃園市垃圾產生量。