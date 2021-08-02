桃園登革熱大消毒登場　籲民眾落實「巡、倒、清、刷」

▲桃園登革熱大消毒今起登場。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

夏天是登革熱好發季節，為了杜絕病媒蚊孳生的環境，桃園環保局2日起至10月上旬止，啟動全市登革熱大消毒。環保局長呂理德局長表示，近日常有午後雷陣雨發生，尤其強降雨過後裝滿雨水的積水容器，就是病媒蚊孳繁殖的溫床，籲請民眾落實「巡、倒、清、刷」來清除住居環境積水容器外，環保局也大規模戶外噴藥進行化學防治。

環保局表示，執行登革熱消毒的同時，更需要市民共同攜手做好防治工作，讓登革熱無所遁形。12區494里及483所學校是防治重點區，其中494里分上下半年共消毒2次，暑假期間進行483所校園環境消毒；目前學校消毒已完成，緊接著各里第2次消毒馬不停蹄進行中。

環保局長呂理德說，除了請民眾落實「巡、倒、清、刷」來清除住居環境積水容器外，環保局也大規模戶外噴藥進行化學防治，藉由雙管齊下的方式有效阻絕病媒蚊，降低疫情傳染源的風險。不僅噴藥防治，更與國家衛生研究院蚊媒傳染病防治研究中心合作，進行病媒蚊誘卵桶監測計畫，共設置3500個誘卵桶監測，如果發現病媒蚊數量較高，就會立即消滅孳生源及加強戶外噴藥的方式殺死病媒蚊，防治登革熱，不只是噴藥防治，更能提早發現孳生源，阻絕傳播鏈。

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