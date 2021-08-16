桃園中壢今年不再有酸雨！　環保局最新監測：空品政策奏效

▲桃園推動各項空品改善政策。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園中壢區今年不再有酸雨產生了！市府環保局16日表示，環保署公布去(2020)年1-12月中壢測站雨水pH值(酸鹼度)僅4.96，環保局統計桃園市7座測站於今年1-6月的pH平均值為5.86，且中壢測站為5.52，都高於行政院環境保護署酸雨定義的5.0，數據顯示桃園市雨水酸度逐年改善，顯示桃園市空品政策成效。

環保局表示，根據環保署的報告顯示，桃園市針對對硫氧化物排放量控制已有正面效益，且雨水中硫酸根濃度由1991年至2019年大幅減少達71%，這也印證桃園市近年來持續推動的各項空氣污染減量措施(包含大廠空氣污染排放量減量協商、汰換老舊機車及柴車之補助、燃煤鍋爐改燃天然氣、CEMS 連續監控與CPMS 連線監控等)，故使工廠(固定污染源)有大幅改善。

另由於中壢測站位於中央大學，鄰近高速公路，因此容易受到南來北往的移動性污染源(汽車、大貨客車等)影響，故桃園市環保局也針對移動性污染源(汽、機車)進行以下策略，包含補助電動機車，使電動機車數全國第一、二行程機車汰換後剩餘比例六都第一；推動柴油車汰舊換新、保檢合一制度及加強路邊攔檢汽機車等，這也使移動污染源的排放有逐步改善，這也印證了桃園市的空品政策有效，致已無酸雨現象。

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