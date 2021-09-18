振興五倍券桃園超值用法曝　買電動機車再加碼7千元

▲購買電動機車使用振興五倍券，桃園再加碼7千元。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

振興五倍券即將上路，如何使用最超值？桃園市政府環保局表示，為增加低污染運具數量及提升空氣品質，市民朋友只要在10月8日至12月31日止，使用金額5,000元以上的桃園「好市乘雙券」或5,000元的「振興五倍券」，除了可獲得既有最高9,000元補助外，還可以額外再獲得7,000元加碼補助金，總名額9,000名，動作要快！

而若含中央補助金後，桃園市民購置電動機車最高可獲得2萬6,000元的補助。環保局指出，桃園市電動機車數達7萬7,778輛，市占率6.07%，為全國最高，為持續提升桃園市低污染運具數量，在今年初即規劃公告實施機車汰舊換新電動機車最高可補助9,000元及新購電動機車最高可補助4,000元方案。

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但今年因受疫情影響，全國電動機車成長率較去年同期下滑27.6%，桃園市電動機車成長數也大幅受到影響，為振興桃園市電動機車持續成長，並持續提升空氣品質，桃園市規劃在既有編列預算下，若市民再搭配金額5,000元以上的「好市乘雙券」或5,000元的「振興五倍券」，額外再加碼7,000元，並限量9,000名，讓振興經濟及提升空氣品質效應雙重放大。

環保局表示，桃園市的環保績效向來是六都前段班，特別是在「空氣品質維護及改善工作績效展現成果」榮獲直轄市組特優12(年)連霸。

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