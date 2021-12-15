詐老婦420萬有夠爽！21歲無良車手再幹一票　當場被壓趴上銬

▲台南市警新營分局，埋伏緝獲涉嫌詐騙的詐欺車手21歲張姓男子到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名老婦人被假檢警真詐騙420萬元，詐騙集團得手後還食髓知味，再度以假檢察官身分通知取款，被新營分局警方當場緝獲21歲張姓車手，全案依詐欺罪嫌送辦，並擴大偵辦中。

台南市新營分局中山路派出所日前接獲民眾報案，表示遭詐騙新台幣420萬元，12月14日被害人再度接到詐騙集團電話，員警得知後埋伏誘捕，在約定地點順利逮捕21歲張姓車手。

被害人向警方表示，先前接到不明來電，自稱是戶政事務所人員，表示被害人證件遭冒用，又幫其轉接165專線，之後分別有自稱員警及檢察官的人和被害人聯絡，誆稱被害人證件遭人冒用開戶涉及販毒案件，如不繳交公證款，將有牢獄之災，並基於「偵查不公開」，被害人絕對不能將這件事告訴任何人。被害人誤信對方言詞陷入驚慌，4度前往銀行提款，共計新台幣420萬元，當面交給假冒員警。事後被害人驚覺被騙，前往新營分局中山路派出所報案。

沒想到12月14日又接到假檢察官電話，中山路派出所吳建華所長獲知後，全程陪同被害人和詐騙集團交涉，並指導被害人假意配合詐騙集團領款相約面交，終於逮捕21歲張姓車手，張嫌自稱他家住桃園，平日無業，因缺錢花用，在朋友介紹下負責幫人拿錢，專程從桃園搭高鐵南下取款，沒想到被逮。

新營分局斯儀仙分局長表示，打詐是治安重點項目，強度力道將持續不間斷，近來詐騙集團利用各項管道，以微薄的利益雇用車手，民眾萬不可被些許酬勞所誘，誤入歧途，淪為犯罪集團利用的工具。同時呼籲，詐騙集團大多鎖定五十至七十歲以上生活單純、對詐騙話術較不熟悉的中老年人、退休人員、家庭主婦下手，事實上檢警不會監管任何人帳戶，更不會要求收取現金或存簿，獨居或白天獨自在家的中老年人小心此類「假檢警」詐騙手法以免被騙上當。