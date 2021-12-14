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社會 社會焦點 保障人權

賺翻！16輛車花8千元改里程　黑心二手車商狠撈122萬

▲彰化地檢。（圖／記者唐詠絮攝）

▲二手車商竄改里程狂撈122萬元被彰化地檢起訴。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

年關將至想要換車的民眾，經常會想要買輛中古車，但也會擔心買到事故車或是泡水車，因此車商的選擇也是一大關鍵因素，彰化地檢今(14)日起訴彰化花壇鄉的蔡姓及游姓車商，他們以每輛500元的代價，更換二手車里程數，10個月間交易16輛車，得手詐騙不法獲利高達122萬元。

彰化台一線沿路中古車行林立，蔡男與游男看準買賣中古車獲利的龐大商機，在花壇鄉開設喜美汽車廣場(目前已停業)，從自2019年至2020年8月間，將車行內的8輛TOYOTA、5輛HONDA、2輛MITSUBISHI及HYUNDAI每輛以500元的代價，委由他人竄改里程數，其中1輛2009年出產的TOYOTA YARIS，更改20萬里程，修改16輛車只花了8,000元，獲利152倍高達122萬元。

檢方表示，里程數乃車輛實際使用損耗的具體狀況，攸關車輛的性能、品質、維護保養、價格及後續耐用的時限，除非購買者另有其特定的消費目的，諸如骨董車、絕版車款或零件汰換等；另有其他諸如是否為事故車、泡水車、贓車等等影響價值之因素，中古車里程數仍為消費者決定締約與否或影響車價的重要因素。

檢察官同時也教導民眾要購買2手車價用簡易演算法「54321法」評估，也就是說一般而言，美日德系車有效壽命一般都在30萬公里，每減損價值依照順序為新車價的「5／15、4／15、3／15、2／15、1／15」，推定車輛里程數有「0-6萬公里、6-12萬公里、12萬-18萬公里、18萬至24萬公里」等5區間，再去估算。

檢方指出蔡男、游男偵訊時自白坦承，藉由調低中古車行行駛里程數，詐欺取財16次，而使相關車輛儀表板上顯示的里程數失準，導致購車者陷於錯誤，確實有明顯不法意圖，依刑法第339條普通詐欺罪，意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或併科50萬元以下罰金。

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