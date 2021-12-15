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公投前夕藍綠白造勢拚講　北市交管、疏導措施出爐

▲民眾黨主席柯文哲、民進黨主席蔡英文、國民黨主席朱立倫。（合併圖／記者黃克翔、李毓康、林敬旻攝）

▲民眾黨主席柯文哲、民進黨主席蔡英文、國民黨主席朱立倫。（合併圖／記者黃克翔、李毓康、林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨「民主守夜」活動17日將在自由廣場登場；同晚，民進黨於相距不遠的凱達格蘭大道號召「台灣隊」站出來，而民眾黨則於青島東路造勢。公投前夕，藍綠白拚場宣講，台北市政府警察局祭出相關交通管制及疏導措施因應。

北市府警察局指出，在管制時段與路段方面包括：

第一階段(視狀況提前或延後)：2021年12月16日晚上10時起至活動結束，管制凱達格蘭大道(公園路至中山南路)全線道。

第二階段(視狀況提前或延後)：2021年12月17日0時起至活動結束，除凱達格蘭大道的管制範圍仍維持外，新增青島東路(中山南路至鎮江街)全線道。

第三階段(視現場狀況彈性調整管制範圍及時段)：原第一、二階段管制範圍仍維持，並擴大管制：1.凱達格蘭大道(重慶南路至公園路)全線道；2.中山南路(忠孝東路至愛國東路)全線道；3.仁愛路(中山南路至林森南路)全線道；信義路(中山南路至林森南路)全線道。

北市府警察局提醒，17日適逢週五上、下午尖峰車潮，且「2021台北燈節」假萬華火車站周邊舉辦開幕活動，屆時將管制康定路(長沙路至艋舺大道)全線道，勢必造成台北市交通衝擊，建議用路人儘量避開活動範圍，建議改道動線如下：

一、東西向車流：改道忠孝東西路、市民大道、愛國東西路、和平東西路。

二、南北向車流：改道中華路、重慶南路、林森南路、金山南路。

三、欲前往台北火車站、台北轉運站搭乘車輛的民眾請多利用公車或捷運前往；另特別呼籲與會民眾應理性、和平表達訴求，勿占據道路癱瘓交通；如欲前往集會現場的民眾，亦盡可能多加利用大眾捷運系統：1.東島東路集會現場：捷運善導寺站或捷運台北車站；2.自由廣場集會現場：捷運中正紀念堂5號出口；3.凱達格蘭大道集會現場：捷運台大醫院站。

北市府警察局也呼籲，駕駛人如有行經前揭管制路段周邊道路時應配合減速慢行，隨時收聽路況報導，建議提前規劃路線改道行駛，避開管制區域，以免耽誤寶貴行車時間，並遵守現場員警的指揮疏導，共同維護交通順暢與安全。

另外，管制路段範圍內的公車候車處將暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽台北市公共運輸處02-27274168或利用台北市公共運輸處網站查詢相關資訊。

▼公投前夕藍綠白拚場，北市交通管制及疏散規劃。（點圖可放大／北市府警察局提供）

▲▼公投前夕藍綠白拚場，北市交通管制及疏散規劃。（圖／北市府警察局提供）

▲▼公投前夕藍綠白拚場，北市交通管制及疏散規劃。（圖／北市府警察局提供）

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