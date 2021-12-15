　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏警強化失蹤人口協尋服務　讓失蹤少年重回家人懷抱

▲屏東縣政府警察局 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府警察局 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警局今年以來，已尋獲32名通報緊急協尋未成年失蹤青少年，平安交由家屬帶返回家，但全台仍有少數案件未能即時尋獲，造成家屬遺憾，因此警方仍需要失蹤者家屬提供相關資訊與線索，俾利後續的查尋作為。

縣警局說，隨著網路及媒體應用快速成長等衝擊，民眾失蹤案件的發生原因亦趨複雜多變，雖大部分的失蹤案件都可以順利尋獲，惟少部分案件，卻隱藏著犯罪因子，暗地的伺機流竄，尤其常發生在心智尚未成熟的未成年居多。

為應因未成年人自我保護能力不足，易遭不法人士利用及傷害，縣警局要求各分局(隊)應防制是類情形發生，除提升受理案件品質，提高敏感度，更應重視無預警消失或可能延伸刑案發生之對象，強化通報效率及查尋技巧，儘早尋獲失蹤者。

警方呼籲民眾查尋未成年失蹤青少年時，仍需失蹤者家屬提供相關資訊與線索，俾利後續的查尋作為，如果家屬平日越了解孩子的行為訊息，如使用網路資訊(線上遊戲、臉書、Line)等的搜尋，生活作息、經常出入場所或朋友聯絡方式或手機電話等，提供警方針對失蹤者實施對話通聯記錄的過濾訪查與定位查尋，更是不可或缺的重要資訊。

另家屬能提供失蹤者的近期生活照片，上載於失蹤人口查尋系統公開由全國警察機關或民眾透過下載警政APP查尋比對，那麼找回失蹤者的機率就會增加，降低犯罪危害發生的機會。

縣警局表示，子女失蹤後，為人父母的焦慮、緊急與不安，警方感同身受，對於失蹤人口的查尋必當竭盡全力將失蹤人口尋回，讓家屬安心放心。

►就是這件了！送男友當禮物

ET快訊
謝祖武宣布不選台北市長！揭關鍵1原因：不得不缺席
快訊／普悠瑪「平交道碰撞」事故！　列車延誤
許瑋甯婚後首PO文！　「戴戒指捧臉笑」甜到翻
勞工看過來！　2022元旦新制總整理一次看
李靚蕾2月就「摘掉婚戒」！　聚會林依晨、青峰洩端倪
新北2男街頭狂飆！　路邊無辜夫妻遭撞1命危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

集中檢疫所消防演練　南消二大隊確保檢疫民眾安心住

靈鷲山2022壬寅虎年春聯　心道法師親題「佛至心田壽福綿綿」

用過的暖暖包別丟　不只能暖手還能防潮消臭

屏警強化失蹤人口協尋服務　讓失蹤少年重回家人懷抱

未妥設防火隔間　鐵皮食品倉儲火災延燒隔壁廠房

大鼎冷鏈食創獎雙特優　「膜法盒子」打卡新熱點

南警攔檢取締違停　竟查獲駕駛人持有50包毒咖啡

提高第二劑疫苗覆蓋率　鄭文燦：莫德納快打站送白米

「莿桐說的蒜」蒜料理廚藝賽　好食課「蒜砲壽司」奪金

今年來一道不一樣耶誕大餐　試試台灣版「垃圾Plate」

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

渣男！曾莞婷遭劈...周曉涵「男友娶別人」　宥勝聽了共感：老婆的故事

王思佳嗆「綠茶婊女星」網肉搜：是賴薇如　再翻出曾「偷約閨蜜前男友」她臉秒僵

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

三寶相遇出事惹！貨車違停紅線　租賃車沒抓準距離...側面大擦撞

集中檢疫所消防演練　南消二大隊確保檢疫民眾安心住

靈鷲山2022壬寅虎年春聯　心道法師親題「佛至心田壽福綿綿」

用過的暖暖包別丟　不只能暖手還能防潮消臭

屏警強化失蹤人口協尋服務　讓失蹤少年重回家人懷抱

未妥設防火隔間　鐵皮食品倉儲火災延燒隔壁廠房

大鼎冷鏈食創獎雙特優　「膜法盒子」打卡新熱點

南警攔檢取締違停　竟查獲駕駛人持有50包毒咖啡

提高第二劑疫苗覆蓋率　鄭文燦：莫德納快打站送白米

「莿桐說的蒜」蒜料理廚藝賽　好食課「蒜砲壽司」奪金

今年來一道不一樣耶誕大餐　試試台灣版「垃圾Plate」

公投亂戰讓黨內炸鍋　藍中常委：當初改「兩同意兩支持」較有緩衝空間

《料理》型男主廚王輔立「外景變小老弟」　石頭做菜：崇拜詹姆士

無辜萌眼喵收編回家變「黑道大姐」　中間翹巨根眼神超殺：跨啥？

運冰塊貨車倒車撞漁船　左後輪胎卡船身懸空超驚險

三寶突開車門直擊！女騎士先遭擊落…男騎士騰空翻180度重摔

陳偉霆爆熱戀失婚超模！「纏綿圖印T恤」放閃被抓包…不認愛原因曝

19歲男車禍後罹「心碎症候群」　醫提關鍵3症狀：嚴重恐休克死亡

床邊冒出一隻「單眼皮不明生物」盯著看　媽背脊涼：每天都被監視

黑松聚焦數位轉型　明年升級自動販賣機、擴大電商合作拓展業績

栗林良吏獲日職新人王曾來台打過冬盟　洋聯由宮城大弥獲獎

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

地方熱門新聞

高雄現虐狗變態人！他用強光照柴犬眼睛

台南行善志工養護所獻愛心

『嘉義in89豪華影城』開幕　觀賞最新蜘蛛人

農委會五倍券滿千回饋農遊券888元

花蓮秀林鄉普發3000元　逾萬人受惠

用過的暖暖包別丟　剩餘價值高又省荷包

休旅男插隊遭閃燈　抓狂開槍成蜂窩

唐鳳上男廁女廁？國中生扮柯南打賭結果曝

台3線落羽松夯點　苗警將交通管制

台61線施工封閉大車湧村落

逢甲夜市暗巷開車衝撞員警　波及1騎士

綠島飲用水共享受好評　續推蘭嶼明年完成

南警攔檢取締違停查獲50包毒咖啡

新北替毛小孩找新家　助民間動物收容所犬隻遷移

更多熱門

相關新聞

被女網友控性侵不起訴　留言恐嚇被判刑

被女網友控性侵不起訴　留言恐嚇被判刑

新竹一名陳姓男子2016年透過交友軟體和女子芳芳（化名）認識，不過陳男事後卻被芳芳怒告性侵，陳因罪嫌不足而獲不起訴，但芳芳相當不甘心，在臉書發文怒批司法不公，是陳男欺負她，陳男見狀竟在下方留言「手指性侵妳，太便宜妳，這次會姦殺妳」等語，被芳芳怒告恐嚇。新竹地院審理後，依恐嚇危害安全罪，判陳男有期徒刑6月，得易科罰金。

和鄰居相處不睦　女怒吐口水代價2萬

和鄰居相處不睦　女怒吐口水代價2萬

高雄老婦「遇到殭屍」嚇傻尖叫報警

高雄老婦「遇到殭屍」嚇傻尖叫報警

騎士「三貼」闖紅燈　駕駛閃避追1公里訓斥

騎士「三貼」闖紅燈　駕駛閃避追1公里訓斥

深夜山區聊天男友摔落山坡　警消救回

深夜山區聊天男友摔落山坡　警消救回

關鍵字：

屏東警察協尋少年臉書

讀者迴響

熱門新聞

王力宏驚傳離婚了！知情人揭內幕

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

北上給男友驚喜！桃園女到公司門口心碎了

王力宏老婆「超強大背景曝光」！

即／Ct值12新案「解隔返宜蘭」！足跡曝光

快訊／王力宏認了離婚！

邱澤閃婚羞認1事很幸福！許瑋甯認定終身關鍵

麻古茶坊連3天全門市「買1送1」

黃偉晉「右眼突見瘀青」！　急奔眼科開刀：嚇歪

KID看她1舉動崩潰飆髒話！　車內狂唸峮峮2小時

林韋君爆熱戀張勛傑！「打包回家3小時」

王力宏驚傳8年婚斷！經紀人回應

黑人牙膏走入歷史　改名「好來」

雷伊今將轉中颱恐大迴轉路徑曝　這天起全台有雨

邱澤❤許瑋甯準備辦婚禮！「進度全公開」

更多

最夯影音

更多
愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次
轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面