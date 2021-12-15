屏警強化失蹤人口協尋服務　讓失蹤少年重回家人懷抱

▲屏東縣政府警察局 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警局今年以來，已尋獲32名通報緊急協尋未成年失蹤青少年，平安交由家屬帶返回家，但全台仍有少數案件未能即時尋獲，造成家屬遺憾，因此警方仍需要失蹤者家屬提供相關資訊與線索，俾利後續的查尋作為。

縣警局說，隨著網路及媒體應用快速成長等衝擊，民眾失蹤案件的發生原因亦趨複雜多變，雖大部分的失蹤案件都可以順利尋獲，惟少部分案件，卻隱藏著犯罪因子，暗地的伺機流竄，尤其常發生在心智尚未成熟的未成年居多。

為應因未成年人自我保護能力不足，易遭不法人士利用及傷害，縣警局要求各分局(隊)應防制是類情形發生，除提升受理案件品質，提高敏感度，更應重視無預警消失或可能延伸刑案發生之對象，強化通報效率及查尋技巧，儘早尋獲失蹤者。

警方呼籲民眾查尋未成年失蹤青少年時，仍需失蹤者家屬提供相關資訊與線索，俾利後續的查尋作為，如果家屬平日越了解孩子的行為訊息，如使用網路資訊(線上遊戲、臉書、Line)等的搜尋，生活作息、經常出入場所或朋友聯絡方式或手機電話等，提供警方針對失蹤者實施對話通聯記錄的過濾訪查與定位查尋，更是不可或缺的重要資訊。

另家屬能提供失蹤者的近期生活照片，上載於失蹤人口查尋系統公開由全國警察機關或民眾透過下載警政APP查尋比對，那麼找回失蹤者的機率就會增加，降低犯罪危害發生的機會。

縣警局表示，子女失蹤後，為人父母的焦慮、緊急與不安，警方感同身受，對於失蹤人口的查尋必當竭盡全力將失蹤人口尋回，讓家屬安心放心。