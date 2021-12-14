口吐白沫闖民宅還原地踏步　婦人報警「抓殭屍」原來是毒蟲　

記者賴文萱／高雄報導

北部一對男女網友南下高雄疑似開毒趴，吸毒後恍神居然闖入鳳山一處民宅，22歲的袁姓女子當時精神恍惚，臉色慘白、口吐白沫，腳還一直在原地踏步、晃來晃去，70多歲的老婦人見狀「以為遇到殭屍」，嚇傻尖叫。警方到場後，發現女子身上掉落的毒品包，當場將2人逮捕。

▲男女網友亂闖民宅稱要回家，沒想到身上掉出毒品包，立刻遭逮捕。（圖／記者賴文萱翻攝）

鳳山分局南成派出所12日早上11點多接獲報案稱有人侵入住宅，警方調查發現，闖入民宅的男女皆非高雄人，21歲的楊姓男子是基隆人，22歲的袁姓女子是新北人，2人疑似來高雄開毒趴，在結束後就結伴稱要回家，但卻闖入鳳山一處民宅。

當時70多歲的劉姓屋主媽媽看見一男一女從家裡1樓沒上鎖的大門進入，袁姓女子精神恍惚、臉色慘白，還口吐白沫，尤其腳還不停原地踏步、晃來晃去，讓她以為遇到殭屍，嚇壞大叫，趕緊拿起掃把準備防身打殭屍，住在2樓的兒子、媳婦聽到後也趕緊下來查看並報案。





▲楊嫌亂闖民宅，還質疑為什麼有人拿掃把準備打他。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方大陣仗到達時，21歲的楊嫌還在警方面前大言不慚質疑「為何那個人還拿掃把準備打人」，而袁女一個轉身就有疑似毒品包裝及粉末等從身上掉落地上，才當場坦承持有毒品，遭員警現場逮捕。

▲▼1男1女亂闖民宅，身上掉出毒品。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方後續又在楊嫌身上查獲三級毒品FM2藥丸21顆（13.98公克）及三級毒品K菸一支，袁女掉落一包咖啡包粉末則為含有二級毒品MDMA成份（含袋毛重0.99公克）。

據了解，2人在清醒過後都表示並不認識對方，楊男甚至還脫口「女的怎麼跟昨天差那麼多」，警方全案依刑法「非法侵入住宅」及違反毒品危害防制條例案現行犯移送高雄地署，並擴大偵辦向上溯源追查毒品來源。