深夜山區聊天男友突然消失　原是摔落山坡警消摸黑救回

▲枋寮分局春日分駐所警員陳俊名救援石男 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣石姓男子和華姓女友晚上相約到春日鄉山區散步，石男未注意坡度落差，失足滑落邊坡草叢裡，趕緊求助轄區的枋寮警方，警方獲報趕往救人，因天色昏暗，礙於邊坡，救援不易，緊急聯絡消防人員協助，將他順利救上來，幸無大礙，他們很感激警、消人員及時救助。

枋寮分局春日分駐所警員陳俊名日前接獲報案，於春日鄉公所旁產業道路有民眾摔落邊坡下，警方到達現場，見一名男子摔落在草叢裡，適逢深夜時分，天色非常昏暗，且地勢限制不易救援，立即請求消防單位到場協助救援。

經警方了解，受傷的石姓男子(27歲)與華姓女友在聊天時，因天色昏暗、地處偏僻，未注意到山坡的高低落差不慎失足摔落，友人趕緊立即報警求助，警方聯絡消防人員協助，合力將他救起，意識清醒，無生命危險。

而石男摔落處附近，是一處賞月景點，常有民眾前往駐足賞月，警方提醒民眾前往散步、賞月要注意安全。

枋寮分局長簡彥匡肯定春日分駐所同仁協助救援，警察工作不僅要打擊犯罪、維護交通秩序，亦需要協助需幫助之民眾，另呼籲如有遭遇困難，可直接向警方求助或撥打「110」專線求助。