騎士深夜「三貼」闖紅燈　駕駛急煞閃避！追1公里攔車訓斥

▲潮州鎮四維路5日深夜發生騎士「三貼」闖紅燈 。（圖／翻拍社會事，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮四維路日前發生一起機車騎士附載雙人，企圖闖紅燈，幸綠燈的自小客車駕駛人及時閃避，才避免交通事故發生，事後自小客車駕駛在四維路追逐該台機車近1公里，示意騎士停車訓斥一翻，該影片被po網，引來討論。警方表示，雖未接獲報案，但機車騎士明顯有闖紅燈等行為，檢視監視畫面後將通知騎士到案說明，並籲請民眾勿自行攔車，避免發生交通危險。

潮州警方了解，這起案件發生在12日5日凌晨，有機車騎士附載2位客乘客(俗稱三貼)，其中一位未戴安全帽，行經四維路時企圖闖紅燈，綠燈的自小客車駕駛看到緊急煞車閃避，事後迴車追逐對方近1公里，示意對方停車後訓斥一番。

警方說，該案雖未接獲報案，但檢視該段行車記錄器影像，該輛機車涉有闖紅燈等違規行為，將調閱監視器畫面，通知當事人到案說明，在此呼籲民眾切勿自行攔車，以避免發生交通危險。

警方表示，闖紅燈部分可罰鍰新臺幣1800元；機車附載人員未依規定（俗稱三貼）罰鍰新臺幣300元；未戴安全帽罰鍰新臺幣500元。而自小客車駕駛如示意停車對方自動停車應不致構成強制行為，如以逼迫方式使其停車，則可能涉及強制行為。