被女網友控性侵不起訴　他留言嗆「這次會姦殺妳」判半年

▲陳姓男子因和女子芳芳有妨害性自主糾紛，因而對芳芳心生不滿，竟在芳芳臉書留言怒嗆「姦殺妳」。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／新竹報導

新竹一名陳姓男子2016年透過交友軟體和女子芳芳（化名）認識，不過陳男事後卻被芳芳怒告性侵，案件雖經桃園地檢署偵查後，認為陳罪嫌不足而不起訴，芳芳相當不甘心，在臉書發文怒批司法不公，是陳男欺負她，陳男見狀竟在下方留言「手指性侵妳，太便宜妳，這次會姦殺妳」等語，被芳芳怒告恐嚇。新竹地院審理後，依恐嚇危害安全罪，判陳男有期徒刑6月，得易科罰金。

陳姓男子2016年透過交友軟體認識一名女子芳芳，不料事後陳男卻被芳芳怒控性侵，案件經桃園地檢署偵辦後被檢方以犯罪嫌疑不足，對陳男採不起訴處分確定。心有不甘的芳芳，2019年在臉書發文表示，「請記者來採訪，一定要把陳男手指性侵我、臉書騷擾我、司法不公報導出來，我沒有做錯事情，是陳男欺負我，我是被害人，他是強姦累犯，被關8年，一定要鬧大。」陳男則在芳芳貼文的下方回擊，「手指性侵妳，太便宜妳，這次會姦殺妳」等語，讓芳芳決定怒告陳男恐嚇。

庭審時，陳男雖然否認有在芳芳貼文下方留言，並強調是芳芳假造而成，但法官勘驗相關截圖等證據來看，不採信陳男的證詞，審酌陳男因和芳芳之間有妨害性自主之糾葛，陳男未能理性處理個人情緒，竟透過臉書留言，傳送文字訊息恫嚇芳芳，造成芳芳心生畏懼，惟陳男犯後始終未坦承罪刑，衡量其智識與經濟程度後，依恐嚇危害安全罪，判陳男有期徒刑6月，得易科罰金。