以前覺得貴「山崎麵包變平價了」　PTT破關鍵：跟50嵐一樣

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫）

記者周亭瑋／綜合報導

最近物價飆漲話題不斷，就有網友感慨，高中時期覺得來自日本的「Yamazaki山崎麵包」，是高級麵包的代名詞，如今逛了一圈，發現仍舊價格不俗；然而，不少鄉民直言，以現在物價來看，已經算是平價路線了，「台灣網紅店賣更貴」、「跟50嵐一樣」。

網友在PTT提到，在她唸高中的時候，還沒有吳寶春、哈肯舖、胖達人等麵包店，當年標榜日系血統的「山崎麵包」就是高級的代表，後來好像還開了個支線，藍藍的招牌，寫一堆法文，售價更貴一些。

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昨日，她在店裡晃了一圈，忍不住驚呼「哇！價格還是一樣高級，每個麵包都35大洋以上，然後日系大小（台系麵包店的七成大小），明太子法國麵包甚至要60大洋。」

▲不少鄉民留言推薦比點品項。（圖／翻攝自PTT）

這番話掀起熱烈討論，但鄉民一面倒認為，它現在算平價麵包店了，「今天剛買，好吃！跟50嵐一樣，同業漲更兇之下，就變平價了」、「35元很便宜吧」、「可是我覺得比較扎實，沒有比較貴」、「我覺得好吃，現在的物價看也不貴」、「現在算平價了+1」、「現在是好吃又平價了，和便利商店差不多，但好吃100倍」。

另外，不少常客也大推喜愛的品項，「他們的可麗餅麵包超好」、「路過還有鹽味小法國就會買，好吃」、「高中很愛他們的咖哩麵包」、「鹽味小法國+1」、「童話鹽奶油，超好吃」、「剛出爐的培根馬鈴薯麵包」、「有個起司海綿蛋糕好吃啊」、「超愛軟法培根」、「楓糖牛角好吃」、「他們的咖哩麵包超好吃der」。