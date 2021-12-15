三接不蓋卻要高雄燃煤送電增空汙　陳其邁喊：對南部太不公平！

▲高雄市長陳其邁15日出席民進黨行動中常會。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／高雄報導

民進黨中常會15日移師高雄舉行，高雄市長陳其邁在致詞時，提到三接公投案表示，北部要用天然氣發電，自己要蓋接收站，天然氣還要從高雄永安運300公里到桃園，現在自己不蓋，卻要高雄燃煤，這對南部台南、高雄、屏東實在不公平。

最近廠商加碼投資高雄、到高雄設廠的消息頻傳，陳其邁致詞時表示，英特格、默克等廠商都選擇在高雄加碼投資，這是加速國際產業鏈的籌組，台積電也宣布在高雄投資，而高雄在各項用電、用地跟用水的需求上，也都有準備。

陳其邁表示，高雄有鳳山水資源中心、鄰海水資源中心，而岡山橋頭也正在規劃中，這些都是中央支持高雄的四座水廠，供水可達20萬噸，加上備用水源13萬噸，以及伏流井的10萬噸，總共就有43萬噸的供水。他強調，廠商要投資，高雄的水絕對夠，他可以打包票，產業用水絕對沒有問題。

至於電力問題，陳其邁表示，高雄未來兩年會持續增加太陽能光電，希望加速再生能源的推動；二方面是要減煤，所以興達電廠同步施作，增加天然氣電廠用電量，要來彌補燃煤電廠除役，希望2025年興達電廠可以除役。

對於這次三接遷移公投案，陳其邁表示，北部要用天然氣發電，自己要蓋接收站，天然氣還想要從高雄永安運300公里到桃園，現在如果三接不蓋，又要高雄燃煤，這對南部台南、高雄、屏東都不公平。

陳其邁說，對於南部地區而言，怎樣加速減少燃煤電廠，替換天然氣發電，這對於南台灣的空氣品質至關重要。他強調，要替南部鄉親想一想，讓產業投資、空氣品質可以同步，並在生態平衡上取得絕佳位置，所以他呼籲在三接公投上，投下不同意票，讓南部可以稍微喘息，讓用電可以更平衡。