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社會 社會焦點 保障人權

彰化惡看護暴打中風婦　縣府嚴厲譴責：限令出境、不得在台工作

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣發生印尼籍看護工妮娜虐待中風行動不便的李姓婦人(65歲)，把人暴打進醫院開刀，縣府對於施暴行為表示震驚及嚴厲譴責，除函請勞動部廢止該名移工聘僱許可及限令出境，不得再於我國境內工作，如涉及刑責者，應移送司法機關偵辦，另依違反就業服務法、老人福利法裁罰及公告其姓名。

▲彰化移工看護虐待中風婦。（圖／家屬提供 記者唐詠絮攝）

▲彰化移工看護揮拳暴打中風婦。（圖／家屬提供）

彰化縣議員曹嘉豪接獲受害家屬陳情後，今天公布施虐的監視器影片，召開記者會，會中李婦的大兒子及媳婦與縣府勞工處及社會等人皆到場參加，另外妮娜的仲介公司謝姓負責人也隨後到場。

▲彰化移工看護虐待中風婦。（圖／家屬提供 記者唐詠絮攝）

▲議員曹嘉豪今天召開記者會。（圖／記者唐詠絮攝）

據悉妮娜2019年到台灣，受雇擔任過其他看護，隨後再轉介到曹母家，剛開始的1年多時間，照護情形都還可以，家人把她當成自家人對待，怕她受寒還買衣服給她，也常買咖啡給她喝，不知為何就在這幾個月間，突然變本加厲，對曹母虐打動手，疏於照護導致曹母的褥瘡深達5公分，頭部及臉上也瘀青、耳朵血腫，今天住進醫院動手術中。

曹嘉豪得知陳情人母親受虐後陪同到警局作筆錄，仲介公司謝姓負責人還跟家屬及曹嘉豪嗆聲，要她們「撤銷告訴，半年內要談和解，否則會無法再請到外籍看護」，態度真的非常囂張，但今天到達記者會現場，一反常態的連番斥責妮娜，要妮娜跟家屬道歉。

▲彰化移工看護虐待中風婦。（圖／家屬提供 記者唐詠絮攝）

▲彰化移工看護虐待中風婦。（圖／家屬提供）

縣府社會處表示，本件受暴之被看護人為65歲，係老人福利法之適用對象，依該法51條規定，「依法令對老人負扶養義務或依契約對服務對象負照顧義務，對老人有身心虐待之行為，處3萬元以上15萬元以下罰鍰，並公告其姓名。

縣府勞工處於11月8日接獲案件後，即聯絡施暴移工之仲介公司了解全案處理情形，另為釐清移工施暴原因及仲介是否善盡管理移工責任，要求仲介與移工前來縣府說明，並責由仲介對涉案移工嚴加看管。

▲彰化移工看護虐待中風婦。（圖／家屬提供 記者唐詠絮攝）

▲中風婦的家屬。（圖／記者唐詠絮攝）

縣府表示，雇主通報聘僱外國人入國通報單時除依規定檢附通報單等文件外，必須檢附外籍看護工專長證明及行為良好之證明文件，以強化仲介管理引進之移工責任，並保障被看護人權益，縣府也將持續透過強化通報程序、關懷機制及加強仲介管理移工責任等措施，降低外籍看護工不適任情事。

另為了解雇主聘僱移工情形，縣府勞工處也於受理外籍看護工入國通報後主動於2周內先進行雇主電話關懷，同時於3個月內進行訪視移工工作及生活照顧適應情況，並協助勞雇雙方建立關係與溝通管道，減少爭議情形發生。

▲彰化移工看護虐待中風婦。（圖／家屬提供 記者唐詠絮攝）

▲彰化移工看護虐待中風婦。（圖／記者唐詠絮攝）

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