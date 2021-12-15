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快訊／林昶佐曝「從沒排斥民進黨」　規劃長遠的路還是要加入　

▲▼林昶佐接受網路節目專訪。（圖／震傳媒提供）

▲林昶佐接受網路節目專訪。（圖／震傳媒提供）

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍立委林昶佐面臨罷免危機，外界高度關注，他自2019年退出時代力量後，是否有加入民進黨的可能性。對此，林昶佐15日接受網路節目專訪表示，自己從來沒有說排斥，但目前有很多工作要以無黨籍身分進行，短期內要先把階段性工作完成，他也有跟很多退出時代力量的議員說，「未來要規劃長遠的路的話，要看跟哪個政黨理念較接近，還是要加入。」

林昶佐今天接受網路節目「新聞不芹菜」專訪時表示，自2019年8月退出時代力量後，還是有很多活動想要用小黨或無黨籍的身分推動，例如先前的香港友好連線，上一屆就是因為有黨派問題，導致規模縮小。

林昶佐提到，香港民主社運人士黃之鋒去年來到台灣，希望香港跟台灣的國會連線可以是跨黨派，那時候就認為要用無黨籍身分來推動，之後國民黨、民進黨、民眾黨、時代力量等都有人參加，讓香港人可以對港府或是國際，表達各國的國會連線都還是跨黨派在進行，也可以免於中共藉由特定政黨來操作香港議題。

林昶佐說，因為用小黨身分推動比較不會陷入大黨之爭，而在退出時代力量之後，用無黨籍身分也還是可以繼續進行，包括開放國會行動計劃，在立法院也有得到跨黨派支持。

對於未來會不會加入民進黨，林昶佐表示，他有跟很多退出時代力量的議員說，「未來要規劃長遠的路的話，要看跟哪個政黨理念較接近，還是要加入。」

林昶佐也說，他從來沒有排斥加入民進黨，但是目前很多無黨籍身分的工作還沒做完，短期內就是要先把階段性任務完成。

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