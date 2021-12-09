藍營改派鄭麗文當主砲手？　林昶佐：政治操作虛耗社會

▲由左至右為鍾小平、林昶佐、鄭麗文。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

無黨籍台北市中正萬華區立委林昶佐罷免案將於1月9日投票，傳出國民黨內部有意讓立委鄭麗文擔任罷昶案主砲手，等罷免案通過後直攻補選。對此，林昶佐批評罷免方，為了政治目的讓社會虛耗，對中正萬華不公平。

協助罷昶案的台北市議員鍾小平近來藉同舟計畫，申請回鍋國民黨，並對外表示自己帶「伴手禮」回娘家，引發國民黨內部多位議員不滿，應曉薇更痛批鍾小平是「跳樑小丑」。據《上報》8日報導，為平息此一爭議，同時帶動黨內士氣，包括戰鬥藍在內，都認為在前立委林郁方無意參選情形下，由立委鄭麗文擔任罷昶案的主砲手，等林昶佐被罷免後可直攻補選，此外，黨內人士認為鄭麗文的「氣口」（說話的語氣）很合中正、萬華選區的藍營選民，且鄭麗文的辦公室特助俞凱威是該區黨代表，不難看出鄭麗文在當地的實力。

林昶佐今（9日）到大理服飾商圈徒步掃街。對於鄭麗文，他受訪時表示，沒特別的想法，罷免團體從一開始發起罷免，幾個月以來的理由，都已經被在地的議員跟里長反駁，他們在地做的服務已經連續6年獲得到國會評鑑優秀立委的肯定，有很多在地建設一一藉由客廳會讓民眾瞭解，應該還是要回歸到這些不存在罷免理由都已經被反駁，還有什麼必要這樣，就算罷免方換人主導罷免，也無法改變罷免的理由已經被反駁的事實。

林昶佐指出，現在還是專注在希望讓民眾瞭解，他們有非常豐富、紮實的問政成績，整個罷免行動，好幾度換不同人主導罷免，也換不同的論述，他們都一一反駁，包括在地問政、為萬華發聲，罷免應回歸到就事論事，而不是換人主導，只是為了未來政治鋪路，這非罷免本質。

針對罷免倒數剩1個月有什麼策略，林昶佐提到，12月18日之前還是拚公投，這真的影響台灣未來，12月18日後因為時間非常緊湊，會盡力辦更多客廳會，在第一線破除罷免方為了操作政治目的而散布謠言。

林昶佐說明，大部分選舉都會在70幾個區域立委一起選，再加上總統大選，很多資訊都會淹沒在大選裡，藉由這次反罷免的機會，很多民眾都很歡迎他們到家裡去，把過去非常豐富問政成績整理給大家。

林昶佐強調，操作罷免的這群團體，過去幾個月以來，換人主導、換罷免理由，甚至是送給朱立倫當禮物，這種政治操作的目的很明顯，若為了政治目的讓社會虛耗，對中正萬華不公平，對台灣未來也不利，必須全力守住中正萬華。