稱「罷昶是伴手禮」遭批跳梁小丑　鍾小平：回國民黨不可兩手空空

▲台北市議員鍾小平。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨中常會日前通過「同舟計畫」專案，放寬黨紀處分規程，號召失聯黨員「回娘家」；台北市議員鍾小平遞交立委林昶佐罷免案補件時，對外宣稱罷免連署是「帶伴手禮回娘家」，引發藍營黨內人士不滿。對此，鍾小平強調，回國民黨不能兩手空空回去，既然出現同舟專案，他們即可回去國民黨。

鍾小平9日於台北市議會受訪，被問到目前回國民黨的進度？鍾小平說，已有去國民黨台北市黨部繳交300黨證費、一年黨費300元，但他認為一切要等到12月18日之後再說，「我的事沒有那麼重要，（排在）第4順位。」先進行四大公投後，再來處理他的黨籍事情比較恰當，「因為大家真的要集中精神。」集中焦點到四大公投，對國民黨主席朱立倫、國民黨都比較好。

至於先前在遞交罷昶補件時形容是「回娘家的伴手禮」，根據《上報》報導，台北市議員應曉薇質疑在政治操作、跳梁小丑？鍾小平回應，講跳梁小丑這句話就重了，「簡單講，我們就盡本分，回國民黨不能兩手空空、兩串蕉回來，同舟專案既然出來的話，我們就回來（國民黨）。」

鍾小平強調，自己的事要等12月18日後再處理，現在四大公投情形非常危機，他回國民黨、萬華林昶佐罷免案、中二補選在此時此刻都不重要，要集中焦點在四大公投，將目前的民調扭轉回來，「林秉樞事件是國民黨一個契機，我認為要好好把握這個契機。」民進黨內部派系鬥爭將成為國民黨四大公投扭轉頹勢的好機會，「我們要把握。」