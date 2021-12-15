小一國語考倒爸媽！「這題彎一下」藏陷阱　網投降：老師對不起

▲很多網友被1、2題考倒。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

六書包含象形、指事、會意、形聲、轉注、假借，不過居然小學一年級就開始接觸了嗎？就有一名爸爸發文表示，他看了女兒的國語作業後，頓時被考倒，「怎麼才國小而已，字就那麼難學？」貼文曝光後，立刻吸引不少網友熱心回應。

這名爸爸在「爆怨公社」上貼文，提到女兒也才小學一年級而已，想不到已經要學習象形字。他貼出女兒的國語作業，崩潰表示除了日、月、水之外，他認不出第3題的正解是什麼，「有人知道這什麼字嗎？」

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▲「日」其實不是正解。（圖／翻攝自中華語文知識庫）

問題曝光後，網友紛紛留言回應，「是月、肉、木、水，我兒子剛剛寫過」、「昨天才做這個習題，覺得蠻有趣的」、「木啊，象形文字應該很好猜吧」、「月、肉、木、水，第二個是肉唷」。還有家長表示，「其實小孩的國語課本裡面就有了」、「其實課本都有，習作建議看課本」

值得一提的是，許多網友都被1、2題考倒，以為答案分別是「日、月」或是「月、月」；但根據「中華語文知識庫」就能知道，1至4題答案分別為「月、肉、木、水」。爸爸事後則表示，「我舉雙手投降了，對不起國文老師」，每次看到女兒的課本，他就覺得超想睡。

▼正解依序為「月、肉、木、水」。（圖／翻攝自中華語文知識庫）

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