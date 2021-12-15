　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小一國語考倒爸媽！「這題彎一下」藏陷阱　網投降：老師對不起

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲很多網友被1、2題考倒。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

六書包含象形、指事、會意、形聲、轉注、假借，不過居然小學一年級就開始接觸了嗎？就有一名爸爸發文表示，他看了女兒的國語作業後，頓時被考倒，「怎麼才國小而已，字就那麼難學？」貼文曝光後，立刻吸引不少網友熱心回應。

這名爸爸在「爆怨公社」上貼文，提到女兒也才小學一年級而已，想不到已經要學習象形字。他貼出女兒的國語作業，崩潰表示除了日、月、水之外，他認不出第3題的正解是什麼，「有人知道這什麼字嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自中華語文知識庫）

▲「日」其實不是正解。（圖／翻攝自中華語文知識庫）

問題曝光後，網友紛紛留言回應，「是月、肉、木、水，我兒子剛剛寫過」、「昨天才做這個習題，覺得蠻有趣的」、「木啊，象形文字應該很好猜吧」、「月、肉、木、水，第二個是肉唷」。還有家長表示，「其實小孩的國語課本裡面就有了」、「其實課本都有，習作建議看課本」

值得一提的是，許多網友都被1、2題考倒，以為答案分別是「日、月」或是「月、月」；但根據「中華語文知識庫」就能知道，1至4題答案分別為「月、肉、木、水」。爸爸事後則表示，「我舉雙手投降了，對不起國文老師」，每次看到女兒的課本，他就覺得超想睡。

▼正解依序為「月、肉、木、水」。（圖／翻攝自中華語文知識庫）

▲▼ 。（圖／翻攝自中華語文知識庫）

▲▼ 。（圖／翻攝自中華語文知識庫）

▲▼ 。（圖／翻攝自中華語文知識庫）

▲▼ 。（圖／翻攝自中華語文知識庫）

您可能感興趣...

►「哪個『當』讀音不同」小一國語考倒媽　正解曝！網驚：都一聲啊

►「6÷2（1+2）」竟算出2種答案！網兩派戰翻　專家曝正確算法

►女兒生字作業「什麼不是ㄕㄜˊ」　正確讀音曝！爸愣：被笑沒讀書

►小四國語考改錯字！「18禁題目」老司機全懂了：爺爺身體好威猛

►15cm↑打勾！他「被辣媽誤導」以為上衣比較短　網笑：穿去要分數

►就是這件了！送男友當禮物

ET快訊
7年錢都他出「女友45胖到90kg」鬧分手！房東開衣櫃找人嚇
陶晶瑩搭高鐵野生捕捉男星！悄舉手機偷拍：聽他一路唬爛
金管會打炒房再出招！　最快年底啟動金檢
新娘「背面全裸」只穿小丁扭臀磨蹭　艷舞片流出！賓客嗨翻
李靚蕾「閨蜜圈全是大咖」　爆乳參加林志玲婚禮惹議
「大陸第一懶人」吃飯只要爸媽餵！雙親病逝23歲就活活餓死
冷氣團＋鋒面夾擊！颱風攪局「狂炸雨彈」　急凍12度時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

6層樓高「米娜瓦之樹」點燈　中部最大麗寶耶誕新年城登場

華信航空開航高雄－金門　明起可訂位！單趟優惠下殺1388元

愛你才會在意！12星座男有「這表現」代表你是唯一

吃蟳蟹類變貴了「漲15%」！　9大水產品半年價差一次看

小一國語考倒爸媽！「這題彎一下」藏陷阱　網投降：老師對不起

不只冷氣團＋鋒面夾擊！颱風也攪局「狂炸雨彈」　急凍12度時間曝

第18輪供BNT明起開打！22.2萬人上平台「預約率僅2成」

快訊／普悠瑪「平交道碰撞」事故！埔心=中壢列車延誤

撞見幼兒園師「下班偷抽菸」…她怒喊該禁止　網無奈：放過老師吧

美少女獨駕飛機環球今離台　紀念T穿上身！稱：台灣是最美國家

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

渣男！曾莞婷遭劈...周曉涵「男友娶別人」　宥勝聽了共感：老婆的故事

王思佳嗆「綠茶婊女星」網肉搜：是賴薇如　再翻出曾「偷約閨蜜前男友」她臉秒僵

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

三寶相遇出事惹！貨車違停紅線　租賃車沒抓準距離...側面大擦撞

6層樓高「米娜瓦之樹」點燈　中部最大麗寶耶誕新年城登場

華信航空開航高雄－金門　明起可訂位！單趟優惠下殺1388元

愛你才會在意！12星座男有「這表現」代表你是唯一

吃蟳蟹類變貴了「漲15%」！　9大水產品半年價差一次看

小一國語考倒爸媽！「這題彎一下」藏陷阱　網投降：老師對不起

不只冷氣團＋鋒面夾擊！颱風也攪局「狂炸雨彈」　急凍12度時間曝

第18輪供BNT明起開打！22.2萬人上平台「預約率僅2成」

快訊／普悠瑪「平交道碰撞」事故！埔心=中壢列車延誤

撞見幼兒園師「下班偷抽菸」…她怒喊該禁止　網無奈：放過老師吧

美少女獨駕飛機環球今離台　紀念T穿上身！稱：台灣是最美國家

白馭珀遭世界排名13高橋沙也加直落二　世錦賽女單32強止步

陳佩琪批北市衛生局、禾馨　取巧走歪路的醫療院所「不可取」

公投前夕藍綠白造勢拚講　北市交管、疏導措施出爐

金門與莊福文教基金會簽約　擴大金門野生動物保育救傷量能

三接公投通過影響半導體產業供電？　經濟部：會付出別的代價

7年增13萬噸垃圾量　桃園元旦起試辦「廚餘全回收」

北市議會通過重發敬老金　柯文哲重砲痛斥藍綠「為選票集體墮落」

6層樓高「米娜瓦之樹」點燈　中部最大麗寶耶誕新年城登場

北部象迷注意！兄弟19日推封王福箱免費參加簽名會

抖音600萬粉網紅吃燒烤「討免單」　女店員1句嗆爆！影片曝網狂讚

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

生活熱門新聞

即／Ct值12新案「解隔返宜蘭」！足跡曝光

雷伊今將轉中颱恐大迴轉路徑曝　這天起全台有雨

超商LINE Pay結帳「送200點」　實測成功！

即／Ct值12女曾去這間超商！

冬至一到荷包滿滿！　「4生肖」財運暴漲

遭爆棄養雙親！名醫蘇怡寧576字揭內幕

遊客亂象！秘境「三層坪農塘」開放7天封了

八方雲集12/16起鍋貼水餃漲0.5元

婆婆討一半年終　丈夫回答驚呆網

台中食物中毒14人住院　網哀號：拉到穿紙尿褲

Ct值12新案解隔返家才確診　專家曝可能感染源

雷伊增強轉中颱　最新路徑圖出爐

台灣爸爸救了巴西女孩全家　她來台嫁給職業軍人

白目網友問「紹偉的好吃嗎」　許藍方神回覆

更多熱門

相關新聞

義大利富商跨海爭女　控台籍空姐略誘

義大利富商跨海爭女　控台籍空姐略誘

義大利藍姓富商7年前和台籍詹姓空姐未婚生下1女，之後2人關係破裂，為了爭奪女兒監護權上演搶人大戰，藍姓富商委託律師跨海提起民刑訴訟，其中刑事部分，富商指控詹女違反法院保護令，謊稱女兒護照遺失，申請補發後強行把孩子從義大利帶回台灣，涉嫌違反保護令、準略誘等罪，台北地檢署處分不起訴空姐。

媽電話遙控退冰魚　兒一開冰箱傻眼

媽電話遙控退冰魚　兒一開冰箱傻眼

女兒作業「什麼不是ㄕㄜˊ」　正確讀音曝

女兒作業「什麼不是ㄕㄜˊ」　正確讀音曝

神手媽斷指湯圓太逼真　千人驚呆

神手媽斷指湯圓太逼真　千人驚呆

媽媽曝23歲女兒房間　5張照逼瘋萬人

媽媽曝23歲女兒房間　5張照逼瘋萬人

關鍵字：

象形字六書國語小學國小女兒爸爸爆怨公社

讀者迴響

熱門新聞

王力宏驚傳離婚了！知情人揭內幕

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

北上給男友驚喜！桃園女到公司門口心碎了

王力宏老婆「超強大背景曝光」！

即／Ct值12新案「解隔返宜蘭」！足跡曝光

快訊／王力宏認了離婚！

邱澤閃婚羞認1事很幸福！許瑋甯認定終身關鍵

麻古茶坊連3天全門市「買1送1」

黃偉晉「右眼突見瘀青」！　急奔眼科開刀：嚇歪

KID看她1舉動崩潰飆髒話！　車內狂唸峮峮2小時

林韋君爆熱戀張勛傑！「打包回家3小時」

王力宏驚傳8年婚斷！經紀人回應

黑人牙膏走入歷史　改名「好來」

違規左轉撞癱騎士　判賠天價4029萬

雷伊今將轉中颱恐大迴轉路徑曝　這天起全台有雨

更多

最夯影音

更多
愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次
轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面