媽媽崩潰曝23歲女兒「房間日常」　5張照逼瘋萬人：男友能接受？

▲媽媽曝光23歲女兒的房間，讓近萬名網友頭皮發麻。（圖／爆怨公社）

網搜小組／柯沛辰報導

一名媽媽崩潰表示，女兒已經23歲，每次都是穿得漂漂亮亮出門，也交了男友，但房間總是堆滿垃圾，不讓家人進房間，也不讓別人幫忙整理，而且堆積狀況愈來愈嚴重。照片一出，立刻嚇壞一票網友，不禁疑問「男友可以接受？」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，女兒的房間簡直比垃圾場還可怕，但女兒還是能天天在裡面睡覺，然後出門時打扮得漂漂亮亮，甚至帶同學、男朋友回家參觀房間，「阿母看到女兒房間的狀況就覺得快爆炸，罵了N年，結果越來越誇張，已經不知道該說什麼了...」。

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照片中可見，整張床已經被各式網購、美妝用品佔據，床頭則堆起了一座垃圾小山，滿是吃完喝完的泡麵碗、塑膠杯，好似亂中有序、有一套歸類的邏輯。不過，放眼望去，整個房間已經沒有行走的空間，因為滿地都是衣物、包包、鞋子、用過的衛生紙團及大量垃圾，甚至還有沒喝完的飲料，只剩下房間門口可以站立。

▼床頭堆起了一座杯碗的小山，床上則放滿網購的袋子、美妝用品。（圖／爆怨公社）

▼櫃子上還有沒喝完的飲料跟食物等垃圾。（圖／爆怨公社）

原PO說，女兒雖然住在家裡，也有衣櫥、櫃子，但裡面都放垃圾，而且平時不讓她進房間，更不讓她幫忙整理，所以最後她只好盡量不去開房門，避免臭味和髒亂蔓延。至於女兒要睡在哪？通常是「直接上床用身體擠出一個空間」。

許多網友看完不禁震撼，「奇葩了」、「真的是亂室佳人」、「我要給我媽看，讓我媽知道我其實算是有潔癖的人」、「重點是要睡在哪」、「突然覺得我的房間很整齊」、「看照片真的是正妹」、「我家除了餐桌，別的地方一律不准吃東西」、「太噁了，吃完的食物垃圾飲料也堆房間，我家社區垃圾場都比她房間乾淨」、「這就是房東們最害怕的人」、「房間亂、東西多、物品亂堆可以接受，但吃剩的食物跟廚餘堆在房間裡，真的不行！」

也有人認為，「有這種狀況的人，通常內心有一定壓力，建議尋求諮詢」、「囤物癖吧，應該去看身心科」、「她可能需要心理輔導，異常的囤積問題可以諮詢看看醫生」，甚至驚訝「男友居然可以接受，絕對是真愛」、「就算另一半接受，婆家也能接受？以後生小孩該不會要住在這種環境？太可怕了！」

事實上，原PO在2019年6月就曾發文抱怨，稱她已經再三禁止女兒把食物拿去房間吃，但對方依然故我，「阿母講過N次 講過N次、講過N次，講不聽、罵不聽，已經完全放棄了。不過，當時房間還有行走空間，髒亂程度也沒有那麼誇張，只是吃完的杯碗會丟在櫃子上，不料時隔2年半，狀況急速惡化，引發網友熱議。

▼房間已無行走空間，角落還有一隻奄奄一息的泰迪熊。（圖／爆怨公社）

▼側邊走道也堆滿垃圾。（圖／爆怨公社）

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