媽電話遙控退冰虱目魚！兒一開冰箱看傻　網笑：只能叫阿嬤來

記者黃翊婷／綜合報導

阿嬤、媽媽的冰箱總是塞得滿滿的，一名網友12日在臉書PO文抱怨，媽媽打電話回來要他把冰箱裡的魚拿出來退冰，但一打開冰箱，滿滿的都是用塑膠袋包起來的食材，根本不知道「目標」在哪裡。而這篇PO文也釣出許多有相同困擾的網友，並留言表示，「這比海底撈月難度更高」、「只能叫阿嬤來了」。

▲原PO打開冰箱卻找不到媽媽要的虱目魚。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，「當媽媽打給你，叫你從冰箱拿虱目魚出來退冰……。」附上的照片中，只見冰箱被塞得滿滿的，上下兩層都是用塑膠袋裝起來的食材，甚至已經堆積到冰箱頂部，一眼看過去，根本找不到虱目魚在哪。

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這篇文章公開至今，吸引超過6200名網友按讚，不少人都有類似的經驗並留言表示，「這比海底撈月難度更高」、「只能叫阿嬤來了」、「然後就會被吼，『就白色那一包，小小一包就在前面怎麼會找不到』」、「真希望冰箱內建Ctrl+F的按鍵」、「上個月回娘家，我媽也是說有魚，叫我拿出來煎，我跟我弟兩個人找到心累」、「找得到是一回事，塞進冰箱門能不能關起來，又是一個挑戰」。

不過，冰箱裝太滿並不是一件好事，本站先前曾報導《不是有冰就好！營養師曝：牛奶「放錯位置」超容易變質》，營養師夏子雯在內文中提到，冰箱的存放量以7成為理想，因為冰箱若在塞滿狀態下，會使冷空氣無法流通，反而會提高冰箱內溫度，容易造成食物變質。