神手媽斷指湯圓太逼真　千人驚呆「被兒子耽誤的道具師！」

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻經常在臉書爆系社團分享超擬真的蟲蟲餅乾等食物，最近因為冬至將近，兒子想吃湯圓，她便做了手指、眼球和鼻子造型的湯圓，甚至連指甲垢都精心還原。超逼真的成品也讓破千名網友看了忍不住嘖嘖稱奇，「被兒子耽誤的道具師！」

原PO在臉書「爆怨2公社」提到，這幾天兒子一直要求要吃她做的湯圓，剛好13日下午有空，便試著做了手指、眼球和鼻子造型的湯圓，結果兒子放學回來一看，竟然吐槽「為什麼媽咪都要做奇怪的造型，都不做我們喜歡的」，她問兒子喜歡什麼，得到的回答是蟲蟲和小壁虎，「孩子，壁虎、蟲蟲也不是正常的啊！」

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▼▲原PO的人體湯圓煮熟後更逼真，指甲還有做出汙垢的效果。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

由於原PO先前就經常在爆系社團分享精湛的廚藝，包含超擬真壁虎、雞母蟲餅乾，還有假牙餅乾、大蜥蜴麵包、毒蟲披薩等等，也曾經做過幾次斷指餅乾，不過，這一次的手指造型湯圓更加精細，連指甲垢都做到十分還原，煮熟後皮膚的膨潤感也很到位，恐怖指數直線上升。

其他網友看到原PO分享的照片，紛紛留言表示，「被兒子耽誤的道具師」、「手好巧，但是吃不下去」、「真的超逼真，好厲害」、「哪天會不會拼出一個人」、「我對湯圓有陰影了」、「我懷疑妳的專業是法醫」、「我有這樣的媽媽一定會瘋掉，不過妳真的很厲害，超強的」。