柯文哲爆一批莫德納已「過期報廢」　北市下午開記者會說明

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲日前提及，台北市有一批莫德納於12月9日到期，所以祭出促銷莫德納方案，接種就送100元禮券。不過，柯文哲15日在節目中再爆，有一批莫德納已經「過期報廢」，批評中央疫苗政策一團亂；而柯文哲也在中午預告，今天下午將召開記者會對外說明。

柯文哲日前接受中廣新聞網「千秋萬世」訪問的預錄影片於15日播出，柯文哲提及，疫苗政策是違反他們做為醫生的良知良能，「不應當是這樣！」特別是台灣編列買疫苗的預算，但「怎麼會搞到送的（疫苗）比買的（疫苗）多？」

柯文哲爆料，台北市政府14日開會時得知，有一批莫德納因為「過期報廢」，會有這樣的結果，就是因為中央一開始買疫苗時完全沒計畫，「後來就亂掉了！」連行政院政委唐鳳的疫苗預約系統也垮了，「現在（疫苗）預約率不到30％，代表系統垮掉了。」

主持人王淺秋詢問，那台北市不自行購買第三劑疫苗了嗎？柯文哲說，「不買了啦！」因為現在不是疫苗不夠，而是疫苗分配出問題，這是一開始沒有規劃，「疫苗到現在已經一年了，為什麼沒規劃？一開始在想什麼？」政府花8400億元買不到疫苗，一定會被罵，還有高端臨床二期未解盲就下單購買，「沒有一個動作是我覺得對的。」

針對有一批莫德納過期報廢，柯文哲15日中午赴台北市議會時直言，「莫德納放到過期，哪是我們的問題！」並預告下午將召開記者會對外說明。據了解，台北市政府將在15日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤出席，說明境外移入解隔後仍確診的案16859，以及莫德納疫苗報廢過期一事。