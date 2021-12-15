中研院1千多人採檢全陰性！　黃珊珊：可以暫時放心

▲中研院清消。（圖／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／台北報導

中研院爆發基因體中心P3實驗室研究助理染疫事件，讓國內再次出現本土疫情，還牽扯出疑似職場霸凌、執行實驗未遵照SOP等疏漏，台北副市長黃珊珊表示，這幾天防疫巴士採檢的1447人全數陰性，還幫163人打了疫苗，「可以說是不幸中的大幸，可以暫時放心疫情沒有擴大的跡象。」

黃珊珊指出，昨天再次去中研院準備了檢疫車與疫苗注射站，讓未打疫苗的員工可以儘速補打，增加疫苗覆蓋率。這幾天防疫巴士採檢的1447人全數陰性，還幫163人打了疫苗。可以說是不幸中的大幸，可以暫時放心疫情沒有擴大的跡象。

黃珊珊表示，發生事故的Ｐ3實驗室所在地的基因體中心大樓，有三百多位工作者，第一圈接觸者都已經匡列居家隔離，目前採檢全為陰性，該實驗室的環境檢測有多處檢體為陽性，環境被污染，所以我們還是採取高規格，要求整棟同仁都要全數採檢，避免有漏網之魚。

對於最近中央公佈的案例16859，黃珊珊指出，因為是在旅館居家隔離14天期滿後採檢陰性解除隔離，之後卻在自主健康管理時期確診，CT值只有12，但已在社區自由活動幾天了。市府已經匡列相關接觸者進行篩檢，希望一樣可以守下來讓民眾放心。

黃珊珊表示，病毒現在還能止於境外，隨著Omicron讓疫情增添了更多不確定因子，應該做好準備堵住任何可能的破洞。勤洗手、保持社交安全距離，而最重要的是完整接種疫苗，尤其國內施打疫苗速度趨緩，「請大家務必接受完整接種兩劑疫苗，才能保護自己也保護他人。」

臺北市政府衛生局於10、11、13及14日安排行動篩檢車至中研院，北市衛生局再次呼籲，因國際疫情仍嚴峻，且國內出現本土病例，請速完成1、2劑追加劑疫苗接種，第1-3類高險對象，含P3實驗室之工作人員,應加速完成3劑疫苗接種，以獲得完整保護力。

衛生局表示，民眾可至臺北市指定醫院特別門診預約接種，另北市花博仍持續提供莫德納隨到隨打接種服務至15日(星期三)，完成莫德納疫苗接種者可獲得100等值商品禮券,接種前請備妥「健保卡」及「COVID-19疫苗接種紀錄卡」(黃卡)。

Ｐ3實驗室本土確定病例(案16816)為本國籍20多歲女性，曾任中央研究院基因體研究中心實驗室研究人員，近期無出入境紀錄，已接種2劑莫德納疫苗。個案於11月中旬工作過程曾接觸過病原，當下並無症狀；11月26日開始出現輕微咳嗽，12月4日咳嗽加劇，12月8日出現嗅、味覺異常，就醫採檢後確診，初步研判感染Delta變異株，屬於研究室的病毒，調查交互感染風險。

至於接觸者匡列及採檢情形，據指揮中心數據，居家隔離匡列110人、自主健康管理36人、自我健康監測349人。其中453人需採檢，有451人陰性，另有2人檢驗中。