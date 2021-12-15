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離婚阿伯為「抖內女直播主」　扮正妹「騙另一離婚大叔」70萬元

▲▼離婚阿伯為「抖內女直播主」　扮正妹「騙另一離婚大叔」70萬元。（圖／翻攝微博）

▲直播衍生眾多社會案件。（示意圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇一名50多歲的男子為了討好自己喜歡的女直播主，打賞了上百萬元人民幣，還假扮成女直播主的閨蜜，教其他男粉絲送禮物，並與其中一名男粉絲談戀愛，詐騙得手16萬元（約70萬元人民幣），然後再將這些錢全部用來打賞女直播主。但令兩人沒想到的是，該名女直播主早已結婚，與男粉絲交往也根本沒有認真，只是為了多獲取一些打賞。

根據陸媒報導，45歲盛姓男子離婚之後在蘇州打工，熱衷看美女直播，去年3月每一天，她被女直播主菲菲吸引，但不會送禮物，菲菲就介紹了自己的閨蜜小潔，讓小潔來進行教學。

一開始小潔只是教打賞的技巧，但後來兩人逐漸聊到各自生活，小潔說自己單身，現年30多歲。後來，小潔發現盛男打賞的錢原本是要用來還貸款的，就勸告盛男不要再打賞了，兩人也因此互相產生好感，開始網戀。

但交往沒多久，小潔就以各種理由向盛男借錢，包含交通費、交社保、還卡費等，從2020年3月持續至2021年6月，總共借了16萬元人民幣。直到盛男已經沒錢了，小潔才停止借錢，並對盛男越來越冷淡，最後失聯。

盛男找不到小潔之後才驚覺被騙，馬上報警，警方調查之後，在遼寧瀋陽抓到了現年50歲的王姓男子。王男坦承就是小潔「本尊」，與盛男同樣離婚單身，他2019年5月認識女直播主菲菲，兩人在現實中見了面，並開始談戀愛。

王男為了討菲菲的歡心，常在直播間送禮物給，為了穩住「榜首」的位置，每次都是幾萬元的送禮，還在直播間「扮演」小潔，教其他男粉絲送禮物。扮演小潔的期間，王男發現盛男癡情又憨厚，用小潔的身份與他談戀愛，騙了不少錢，然後又把騙來的錢全部用來送禮物給菲菲。

不過，令王男傻眼的是，與他熱戀的菲菲其實早就已經結婚了。由於王男行為已涉詐騙罪，當地法院11月25日判處他有期徒刑4年6月，罰金1萬元。

►就是這件了！送男友當禮物

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