字節跳動傳裁撤「人才發展中心」　內部信：沒價值又浪費資源

▲字節跳動。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

字節跳動持續「精簡」職能部門，傳出又整體撤銷了「人才發展中心團隊」，根據流出的內部文件，該團隊現有成員將優先內部轉職，若無合適職位，改予補償或離職。

根據《澎湃新聞》報導，人才發展中心，指的是人力資源部門旗下的培訓團隊，主要負責新員工、供應商管理等培訓工作。

在內部郵件中，字節跳動表示，在做出此決定前，和相關業務同事有較多討論，最終調整是因為，「一是發現現有團隊的定位與公司的需要脫節；其次，團隊積累的技能和經驗，一段時間內不太符合公司的需求方向。」

郵件中提到，「有些職能在一定階段有意義，但未能適應公司的發展，就可能會失效，要調整；有些職能在別的公司可能有價值，但與公司的需求脫節，應該不要；但有一些長期產出有限，但部門管理問題多的、或者員工長期有不滿的，應該反思是不是職能本身的定位有問題，導致工作理不順。」

郵件中還指出，「有一些部門和團隊的工作，變成『過家家』的遊戲，員工很忙，部門空轉，但沒有實際創造很大價值，不僅浪費公司資源，也製造很多噪音，浪費其他員工時間。」」

字節計劃後續繼續精簡HR部門，並調整職能與部門的配置，有業內人士分析稱，在HR部門中，培訓行業是反映整體環境景氣程度的指標之一，「一旦業績好，所有部門都會要求增加培訓，而業績不好，培訓這個不能直接創造收益的部門就會被裁掉，就像字節跳動此次的行為。」