字節跳動取消大小周首推「1075」上班制　19時後加班需向主管申請

▲字節跳動傳推出員工工時新制。（圖／視覺中國）

記者魏有德／綜合報導

大陸網路科技業龍頭之一的字節跳動取消員工上班「大小周」後，將成為大陸網路業第一家邁向「1075」上班制的公司。據了解，字節跳動今（1）日更新內網的《中國大陸加班管理規定》，規定提到，工作日19時後加班需申請並經長官同意，每天最多加班3小時，每月最多36小時，工作時間從上午10時至下午19時。

▲字節跳動旗下企業協作管理平台「飛書」。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，有網友將字節最新的加班管理規定總結為「1075工作制」，即早上10時上班，晚上7時下班，每周工作5天。對於加班工資（薪資）也有明確規定，工作日加班工資為原有的1.5倍，休息日加班工資2倍，節假日加班工資3倍。不過，字節跳動未對該消息作出證實。

消息傳出後，某字節跳動員工提到，「原來的早會從早上11時改成了10時05分，每週三晚間8時的例會改成下午5時，說明1075已經開始落實了。」

也有字節跳動員工表示，明文規定每天19時下班，可以為公司節省宵夜、打車費等成本，還能防止員工摸魚，近一步提高工作效率。對於字節跳動的員工工時新政，部分員工則持保留態度，「現在的工資沒改變，卻減少了工時，相當於薪資普漲，所以績效考核的晉升調薪可能會變得更加嚴苛。」