大陸又一巨頭大裁員！快手傳砍30%員工　逾35歲高管也在名單內

▲快手科技傳裁員。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

繼愛奇藝、字節跳動，大陸短影音巨頭之一的快手科技，也傳出新一輪大裁員，有員工在社交平台爆料，「計劃裁員30%」、「從年薪人民幣100萬以上的開始」、「年齡超過35歲、非技術職位的高管團隊也被裁員」。

據《澎湃新聞》報導，一快手員工透露，快手在北京、上海、廣州、深圳四地的商業化團隊將在年底前完成轉型，其中部分業務條線將被取消。而剩餘的業務條線，將在12月底前將辦公地點調整到杭州，「搬家和離職之間，二選一。」

「不願意去杭州的員工都在等待離職，」該員工透露，由於目前裁員的補償方案尚未談妥，大部分員工談及此事，十分謹慎。

另一名員工表示者，此次裁員為年底優化的一部分，主要針對的是績效不達標的員工，其中主要包括績效為C及以下的員工，部分B級績效的員工也有涉及。

此前，有員工在職場社交平台「脈脈」爆料稱，快手此次裁員範圍不僅包括基層員工，部分年齡超過35歲、非技術崗位的高管團隊也被裁員，其中不少人的年薪達到百萬級別。對此，快手某營銷團隊副總裁回應稱，目前沒有收到類似通知。

至於裁員比例，有快手員工在社交媒體上爆料稱，此次快手裁員幅度達到30%。也有員工稱，目前整體的裁員幅度達到10%-15%。據快手招股書，截至2020年6月30日，快手有16387名全職僱員。

快手曾經交出一份尚算不錯的三季報。數據顯示，快手三季收入205億元（人民幣，下同），年增率增長33.4%，高於預期的30.6%。包括電商在內的其他服務取得收入19億元，年增率增長53%。儘管收入增長超過預期，但是虧損依舊嚴重，數據顯示，三季快手經調整凈虧損額48億元，經調整凈虧損率23.5%，相比去年同期上漲超400%。

在三季報后的電話會議上，快手CFO鍾奕祺曾表示，快手目前的人員儲備已經比較充分，明年員工數量不計劃有大幅增長。