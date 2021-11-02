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抖音母企換帥！梁汝波正式接任字節CEO：頭條、西瓜等併入抖音

▲▼字節跳動,TikTok,抖音。（圖／CFP）

▲字節跳動換帥。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

熱門短影音平台抖音（TIkTok）母公司字節跳動（ByteDance）新一輪組織升級，梁汝波已正式接任字節跳動CEO，全面負責該公司的整體發展。11月2日，梁汝波發布全員郵件宣布組織調整，實行業務線BU化（Business Unit，業務單元），成立六個業務板塊：抖音、大力教育、飛書、火山引擎、朝夕光年和TikTok。

據《澎湃新聞》報導，據了解，這是字節最新一次組織調整，按照「緊密配合的業務和團隊合併為業務板塊，通用性中台發展為企業服務業務」的原則，旨在應對業務變複雜以及團隊規模變大的挑戰。

今年5月，前CEO張一鳴在內部全員信稱，他和梁汝波將於2021年底前完成字節跳動CEO職責的過渡交接。此次組織調整，意味著交接已如期完成。

公開數據顯示，字節跳動全球員工數超過11萬人，業務覆蓋超過150個國家與地區。該郵件稱，最新的組織調整是基於業務需要，「為了使命驅動，始終創業，保持組織靈活高效，激發創造力」。據了解，該板塊負責國內信息和服務業務的整體發展。

同期，該公司員工發展部門的部分職能轉型為職業教育方向，併入大力教育板塊。該板塊致力於建立終身教育服務體系，覆蓋智慧學習、成人教育、智能硬件、校園合作等領域。飛書、EE（企業效率部門）、EA（企業應用部門）合併成飛書板塊，聚焦提供企業協作與管理服務。

此外，火山引擎板塊聚焦打造企業級技術服務雲平台。朝夕光年板塊負責遊戲研發與發行。TikTok板塊負責TikTok平台業務，同時支持海外電商等延伸業務的發展。值得關注的是，TikTok CEO周受資不再兼任字節跳動CFO，該公司財務部轉向梁汝波匯報。

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