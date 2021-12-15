海地油罐車大爆炸「增至60死」！路邊白布蓋屍　整排房屋燒成焦黑

▲ 海地油罐車爆炸，現場一片狼藉。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

海地第二大城海地角（Cap-Haitien）午夜傳出恐怖巨響，一輛油罐車意外翻覆後爆炸，燃起熊熊大火。據該國衛生部最新統計，這起事件已造成逾60人喪命，且死亡人數料將繼續攀升。

根據《衛報》，一輛卡車14日凌晨在海地角東部聖瑪莉（Sanmarie）地區翻車後爆炸，海地衛生部說明，已有60人因此死亡，預料死亡人數還會上升。

▲▼ 爆炸現場附近房屋也被燒得一片焦黑。（圖／路透）

救難人員清理殘局後，地上一具具屍體被以白色床單覆蓋，裝上卡車運離。根據《路透社》，爆炸還波及街道上一排房屋及商家，導致建築受損，汽機車燒焦。

海地角市長伊夫羅斯（Pierre Yvrose）14日說明，傷者人數目前尚不清楚，但當地醫院已經不堪負荷，「我們需要人力，也需要物資，也就是血漿、紗布和其他任何用來治療嚴重燒燙傷的物品。」聯合國駐海地辦事處則表示，隨時準備協助海地當局，並向遇難者家屬表示哀悼。

▲▼ 總理亨利到現場慰問傷者。（圖／路透）

海地政府宣布，全國為死者哀悼3天。總理亨利（Ariel Henry）則在推特上發文表示，「我得知一輛運送汽油的油罐車昨晚在海地角發生爆炸，這是個令人悲傷的消息，我感到沮喪及悲痛。」

這個加勒比海國家今年千瘡百孔，自前總統摩依士（Jovenel Moïse）7月遇刺，黑幫肆虐愈發嚴重，政府權力真空，犯罪集團得以擴張勢力。幫派份子長達一個月來阻止油罐車在主要燃料港口裝貨，迫使許多公司關閉，直到11月才恢復燃料供應。