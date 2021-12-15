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雷伊今將轉中颱恐大迴轉路徑曝！這天起全台有雨　下波更冷探11℃

天氣圖。（圖／氣象局）

▲最新歐美系集模式模擬雷伊路徑。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員陳伊秀表示，輕度颱風「雷伊」今天（15日）上半天有機會增強為中度颱風。氣象專家吳德榮表示，周五起至周日晨鋒面掠過、較強冷空氣南下，北台灣平地最低氣溫將降至11度左右；最新歐美系集模式皆顯示，雷伊大約在5、6天後，絕大部分模擬路徑皆在南海大迴轉，將為下周一之後幾天帶來大範圍降雨。

氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在新竹縣峨眉、關西的13.6度。陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今到周四各地晴到多雲，天氣還不錯；周五東北季風增強，周六、周日東北季風影響，北部、東半部有局部短暫降雨，周六、周日其他地區雲量也較多。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

陳伊秀說，今到周五中南部地區清晨易有局部霧或低雲影響能見度，周四北部地區清晨亦有局部霧或低雲影響能見度；周四至周六東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，周六基隆北海岸及西南部沿海亦有長浪發生的機率。

陳伊秀提醒，北部周四高溫預估27、28度；周五一大早風就明顯增強，一天高溫可能出現在清晨的20度，之後一路往下降，到了周六清晨剩下13、14度；預估這波冷空氣的低溫在中部以北、東北部13至15度，空曠地區、近山區平地可能再低1、2度。

陳伊秀表示，下周一、下周二東北季風影響，還有南方雲系北移，除了迎風面降雨之外，中南部也有零星降雨，水氣多寡看後期雷伊颱風進入南海，路徑是不是有再往北移動情況。

▼雷伊將通過菲律賓進入南海。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局觀測，輕度颱風雷伊今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南方2000公里海面上。陳伊秀分析，它發展還不錯，今上半天可能增強為中颱，持續往西北西移動，周四白天有機會接近菲律賓中南部群島，周五進入南海，周日偏北分量較多、往北移動上來，下周三還是在南海但比較接近中西沙群島，路徑還要再觀察。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，氣象局今晨2時路徑潛勢預測圖顯示，雷伊將從菲律賓東方海面進入南海，強度即將增強為中度颱風，5天內無侵台機率。

吳德榮指出，最新美國（GEFS）及歐洲（ECMWF）系集模式皆顯示，雷伊大約在5、6天後，絕大部分的模擬路徑（代表機率高）皆在南海大迴轉，行進間遇強垂直風切及較冷的低層大氣，無法維持其強度，而逐漸減弱、夭折，僅有極少數（代表機率極低）能稍微靠近台灣。

▼氣象局觀測，輕度颱風雷伊今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南方2000公里海面上。（圖／翻攝RAMMB）

（圖／翻攝RAMMB）

吳德榮說，不過，即使如此，雷伊其殘餘水氣將往台灣輸送，仍為下周一之後幾天帶來大範圍降雨，甚至為已進入旱季的中南部，帶來降雨的機率，很值得觀察。

吳德榮表示，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、周四東北風漸轉東南風，各地白天舒適微熱、早晚偏涼、日夜溫差大，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨，中南部清晨易有輻射霧。

吳德榮提醒，周五起至周日晨鋒面掠過、較強冷空氣南下，氣溫遽降、明顯轉冷，不排除有觸及「大陸冷氣團」定義 （台北市氣象局測站≦14度）的機率，北台灣平地最低氣溫也將降至11度左右，要注意保暖；周五北部、東半部有局部雨，愈晚愈濕冷；周六（公投日）水氣逐漸減少，北台濕冷漸轉乾，北海岸、大台北東側及東半部仍有局部短暫雨，新竹以南皆為多雲時晴的天氣。

吳德榮分析，周日白天起氣溫緩慢回升仍偏冷，中層雲逐漸由南往北移，西半部雲量漸增、天氣仍穩定，東半部有局部短暫雨的機率；下周一雷伊外圍水氣逐漸接近，各地雲層逐漸增厚，南部、東南部及其他山區降雨的機率提高，冷空氣減弱，氣溫續回升；下周二、下周三雷伊殘餘水氣帶來的降雨範圍擴大，但各地受其影響的程度，有不確定性，需持續觀察更新的模擬資料。

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