雷伊估明上半天轉中颱！周末北轉逼近　有機會「掃過台灣陸地」

▲颱風雷伊路徑變化大，有機會靠近台灣。（圖／臉書）

記者李宜秦／台北報導

今年第22號颱風雷伊持續向西移動，預計明日上半天增強為中度颱風，周末兩日逐漸北轉，北上過程中強度將減弱並逼近台灣，下周一颱風水氣影響，除北部、東半部受東北季風影響有雨外，連帶中南部也會下雨。

氣象局預報員張承傳表示，今日下午颱風路徑的最新預測變化不大，雷伊預計會在明日上半天增強為中度颱風，周末進入南海後北轉，北上過程中強度逐漸減弱，視颱風強度及速度不同，有可能逼近台灣，下周一颱風水氣影響下，中南部將有短暫降雨。

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▲颱風雷伊最新路徑預測。（圖／氣象局）

臉書專頁台灣颱風論壇｜天氣特急表示，雷伊在抵達菲律賓之前，路徑變化不大，相對穩定。但進入南海後，線條開始發散，有北上也有西行前進越南，而其中有幾條線甚至抵達台灣附近。這就表示，雷伊颱風進入南海後，路徑變數開始增加，靠近台灣機會雖小，但不無可能。

台灣颱風論壇｜天氣特急指出，雷伊是否侵台，須等到「通過菲律賓後」才會比較明朗。另外，冬季當有熱帶系統在南海活動時，因為中高層普遍吹著偏西風，外圍水氣時常飄向台灣，讓各地天氣變得不穩定，不太會下雨的中南部也有下雨機會。