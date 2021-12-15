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快訊／2縣市濃霧　雷伊「對流旺盛」將轉中颱最新雲圖曝

（圖／翻攝鄭明典臉書）

▲雷伊颱風最新衛星雲圖。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者陳俊宏／台北報導

彰化、嘉義濃霧特報！中央氣象局長鄭明典在臉書貼出今天（15日）早上衛星雲圖表示，第22號颱風「雷伊」近中心對流旺盛，對菲律賓的威脅很大，對台灣沒有直接影響！留個紀錄。

氣象局今上午7時10分對彰化縣、嘉義縣發布「濃霧特報」，今中南部地區清晨有局部霧或低雲影響能見度，彰化、雲林及嘉義縣已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

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▼鄭明典說，雷伊近中心對流旺盛，對菲律賓的威脅很大。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書說，真的要好好把握好今、周四溫暖的舒適天氣！天氣原因就是高壓出海，非常穩定；周五另波東北風南下報到，周六清晨是這波低溫點，北東也轉濕冷有陣雨；雷伊颱風進到南海後，是否水氣會往北帶，影響周日到下周天氣仍有待後續觀察。

氣象局觀測，輕度颱風雷伊今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南方2000公里海面上。氣象局預報員陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出分析，它發展還不錯，今上半天可能增強為中颱；下周一、下周二東北季風影響，還有南方雲系北移，除了迎風面降雨之外，中南部也有零星降雨，水氣多寡看後期雷伊颱風進入南海，路徑是不是有再往北移動情況。

▼今中南部地區清晨有局部霧或低雲影響能見度。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

▼彭啟明說，雷伊颱風進到南海後，是否水氣會往北帶，影響周日到下周天氣仍有待後續觀察。（圖／翻攝彭啟明臉書）

（圖／翻攝彭啟明臉書）

▼雷伊將通過菲律賓進入南海。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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