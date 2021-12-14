下波恐冷氣團探12度時間曝　珍惜「年底前最溫暖3天」

▲周五將轉濕冷。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

下波冷空氣更強！氣象專家吳德榮今天（14日）表示，周五起至周日晨鋒面掠過、較強冷空氣南下，明顯轉冷，不排除有觸及「大陸冷氣團」標準。天氣風險公司總經理彭啟明則說，屆時北部空曠地區低溫可能接近12-14度，務必要把握周二至周四，這可能是到年底前最溫暖的3天，真的要珍惜。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄說，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今上午起東北季風減弱，東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定，氣溫逐漸回升，北舒適、南微熱，各地早晚偏涼；周三、周四東北風轉東南風，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率，天氣回暖，各地白天舒適微熱、早晚偏涼；周三起中南部清晨易有輻射霧，應注意。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮提醒，周五起至周日晨鋒面掠過、較強冷空氣南下，明顯轉冷，不排除有觸及「大陸冷氣團」標準（台北市氣象局測站≦14度）的機率；周五北部、東半部有局部雨；周六公投日水氣略減，北海岸、大台北東側及東半部仍有局部短暫雨，新竹以南皆為晴時多雲的天氣；周日白天起氣溫漸升，各地中層雲逐漸增多，西半部天氣穩定，東半部有局部短暫雨的機率。

吳德榮分析，下周一雷伊颱風外圍水氣逐漸接近，各地雲層逐漸增厚，局部短暫降雨的機率逐漸提高，尤其山區，冷空氣減弱，氣溫續回升；至於下周二、下周三的天氣，則需視雷伊減弱、變性程度，及其與環境的交互作用而定，不確定性很大，應持續觀察。

彭啟明則在臉書提到，今天在北部的水氣減少很多，只剩下迎風面東北部有短暫陣雨，東半部因為地形，外海也有些對流迴波發展起來，未來這幾天將逐漸由東北偏東風，轉為偏東風的情境，東半部較為多雲偶陣雨。他建議，務必要把握周二至周四，除了東半部外，西半部較為晴朗穩定，溫度也會回升，周四最溫暖是很難得的暖冬天，這可能是到年底前最溫暖的3天，真的要珍惜。

▲▼氣象局觀測，輕度颱風雷伊今晨2時在鵝鑾鼻東南方2550公里海面上，以每小時25公里速度，向西北西進行。（圖／翻攝RAMMB、氣象局）



彭啟明表示，下一波變化時間點會在周五，有道東北風南下，北部、東部再轉多雲偶陣雨的天氣型態，這波冷空氣的強度會略強一些，北部空曠地區低溫在周末可能會接近12-14度，和周二至周四顯著回溫到18-25度是有明顯落差，相較之下，有點涼意，同樣也偏濕冷；中南部溫度也會略降2、3度，低溫可能下看 12-15度，預期會延續到周日。

彭啟明指出，周六投票日當天會是典型東北風的情境，北部有點涼意，甚至清晨有冷的感覺，也有短暫陣雨；中南部穩定，要留意溫差變化。

彭啟明說，下周開始進入12月中下旬，北方冷高壓有轉趨活躍的趨勢，可能在下旬會有較頻繁的冷空氣南下，無法像這1、2周較溫暖的天氣；由北極振盪指標來看，未來7-10天也有轉趨負北極振盪的態勢，北半球也會進入較顯著冬季偏冷的時期，也建議您可以來準備過冬，該有的衣物不可少。