年底前「剩3天好天氣」　探13度時間出爐！1條件颱風可能北轉襲台

記者李宜秦／台北報導

今天白天開始東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，氣象專家彭啟明提醒，周二到四可能是北部今年底前「最溫暖舒服有陽光的三天」。中央氣象局表示，周五開始又一波東北季風增強，周六清晨最冷下探13度。另颱風雷伊下周一水氣可能影響台灣，導致中南部多雲有雨，若高壓勢力較弱，颱風有機會北轉逼近台灣。

▲雷伊颱風持續往西移動。（圖／記者張榮恩攝）

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氣象局技正王君賢表示，今日清晨受到東北季風影響，各地氣溫仍低，西半部雲量偏少，輻射冷卻效應明顯，苗栗、新竹、南投都出現11度左右低溫，各地普遍低溫12到16度，台東、恆春半島約17到18度。

▲▼今晨西半部雲量較少，氣溫偏低，周五開始氣溫下降。（圖／記者張榮恩攝）

今日白天開始東北季風減弱且溫度上升，到周四溫度會逐漸上升，周五開始東北季風再度增強，周六清晨最冷，北台灣下探13度，中南部13到15度、花東16度，接近山區、沿海空曠地區會在更低溫，涼冷天氣持續到下周一，後續天氣變化待觀察。

周四前各地都是多雲到晴的好天氣，僅東半部有局部雨，但不明顯。周五起東北季風影響，北、東轉雨，中南部則是多雲到晴。下周一南方雲系北移，連帶中南部也有零星降雨。

▲今天到周四各地天氣穩定溫暖。（圖／記者張榮恩攝）

另外今年第22號颱風雷伊距離鵝鑾鼻東南方2400公里，持續往西移動，周五將穿越呂宋島，周末到達南海，短時間對台灣沒有直接影響，下周一抵達南海時，中層水氣可能影響台灣，中南部會有零星雨勢。

若北方高壓勢力減弱，雷伊可能迴旋北轉接近台灣，但北轉後強度也會減弱，且冬季高壓通常較強，加上時間仍久，因此還需持續觀察。氣象專家彭啟明提醒，周二到四可能是北部今年底前「最溫暖舒服有陽光的三天」，民眾可多加把握。