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快訊／雷伊增強轉「中颱」　最新路徑圖出爐！北轉逼近砸雨彈

▲▼雷伊颱風路徑圖。（圖／氣象局）

▲雷伊颱風路徑圖。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今年第22號颱風雷伊稍早已增強為中度颱風，雷伊在周末兩日逐漸北轉，下周北上過程中強度將減弱並逼近台灣，下周一颱風水氣影響，除北部、東半部受東北季風影響有雨外，連帶中南部也會下雨。後期路線不確定性高，不排除掃過台灣可能性。

氣象局預報員張承傳表示，雷伊預計會在周末進入南海後北轉，北上過程中強度逐漸減弱，視颱風強度及速度不同，有可能逼近台灣，下周一颱風水氣影響下，中南部將有短暫降雨。

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▲▼冬天,冷氣團,回暖,冬陽,太陽,路人,行人,。（圖／記者林敬旻攝）

▲今日各地天氣多雲到晴。（圖／記者林敬旻攝）

氣象局技正王君賢表示，今明兩日天氣穩定溫暖，周五開始再度受到冷空氣影響，周六清晨最冷，北台灣下探13度，中南部13到15度、花東16度，接近山區、沿海空曠地區會在更低溫，涼冷天氣持續到下周一，後續天氣變化待觀察。

明天前各地都是多雲到晴的好天氣，僅東半部有局部雨，但不明顯。周五起冷空氣影響，北、東轉雨，中南部則是多雲到晴。下周一南方雲系北移，連帶中南部也有零星降雨。

關於雷伊後期路線，若北方高壓勢力減弱，雷伊可能迴旋北轉接近台灣，但北轉後強度也會減弱，且冬季高壓通常較強，加上時間仍久，因此還需持續觀察。

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