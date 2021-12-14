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黑人牙膏走入歷史　改名「DARLIE好來」明年3月說再見

▲黑人牙膏改名。（圖／好來化工提供）

▲黑人牙膏改名成「好來」重新面市。（圖／好來化工提供）

記者蔡惠如／綜合報導

生產「黑人牙膏」的好來化工今（12／14）對外宣布，將啟動「品牌煥新計畫」，旗下所生產的黑人牙膏產品，將從明年3月起陸續「除名」，改成「DARLIE好來」，意即陪伴許多人從小到大的黑人牙膏名稱，即將正式走入歷史。

黑人牙膏的歷史可追溯到1933年，目前該品牌為由好來化工與高露潔合資的公司所擁有，也是4、5、6年級生最熟悉的牙膏老牌，該品牌有不少廣告歌曲當時都蔚為經典，成為朗朗上口的熱門歌曲。而數十年銷量不墜，還曾經入選南韓旅客來台觀光最熱門伴手禮之一，與三點一刻、熊寶貝一起成為必買商品。

好來總經理鍾名揚在今天「品牌煥新計畫」啟動儀式上表示，其計畫的核心意義和目的在於把握時代脈動、明確品牌發展定位、勇於肩負更強的社會責任。全新亮相的品牌標識上的中文名字「好來」採用了擬人化的設計，更具親和力，而產品標識的「紳士頭像」將會留存，換上品牌新標識「DARLIE好來」的全線口腔護理產品將於2022年3月左右開始陸續推出市場。

▲黑人牙膏改名。（圖／好來化工提供）

▲改名後將繼續深耕牙膏、牙刷兩大基礎口腔品類，並引入口腔護理前瞻技術至美白、抗口氣等不同進階產品線。（圖／好來化工提供）

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