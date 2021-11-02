新竹市迎曦門點燈！響應世界糖尿病日　定期尿液+血脂+眼底檢查

▲新竹市副市長沈慧虹(右二)出席「疫起控糖，安心腎利」記者會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2021聯合國世界糖尿病日活動，點燈在新竹！今(2)日新竹市副市長沈慧虹出席社團法人糖尿病學會於台北辦理之「疫起控糖，安心腎利」記者會，共同響應2021聯合國世界糖尿病日。於本周六(6日)點燈儀式將在新竹市迎曦門(東門城)登場，新竹市副市長沈慧虹代表市長林智堅感謝糖尿病學會選定新竹市百年古蹟迎曦門(東門城)進行點燈，歡迎全國民眾共同響應。

沈慧虹表示，市民的健康才能成就幸福城市，市府積極和各界合作，非常感謝國民健康署長期在保健業務上的指導及各單位共同守護新竹市民的健康。市府為營造健康生活環境，打造步行城市及百座公園，提醒市民朋友平日要健康飲食、多運動，建立良好生活習慣。

沈慧虹說，依據衛生福利部統計，糖尿病為本市市民死因第4名(國人死因第5名)，同時新竹市為全台最年輕的城市，考量30歲以上民眾大多為家中重要的經濟與照護支柱，本市除配合國民健康署辦理40歲以上成人預防保健服務外，每年市府編列455萬元推出整合性篩檢擴大服務30歲以上市民，推行6年以來共服務約1萬8000人，其中三高(高血壓、高血糖及高血脂)異常佔50%以上，顯示代謝異常有年輕化的趨勢，為早期發現早期治療，新竹市有117家醫療院所及14家醫療院所組成糖尿病照護網，提供個案衛教及照顧服務。

沈建議，糖友在疫情期間更要注意定期血糖檢測配合正確用藥積極治療外，也要定期做尿液、血脂及眼底的檢查，預防及減緩心腎等相關疾病的發生。