全國第一！新竹市第1劑疫苗涵蓋率88.5%　晚間+周末都能接種

▲新竹市第一劑疫苗涵蓋率衝上全國排名第一。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今日表示，新竹市第一劑疫苗涵蓋率至今已達88.5%，共40萬475人已完成接種，衝上全國排名第一！他再次感謝市民，即便疫情稍緩仍踴躍接種，共築城市防護網，讓全市涵蓋率近9成。竹市目前全市五大醫院、共33家診所都能夠預約，晚間、周末時段更多，民眾接種更彈性；此外流感季將至，只要流感疫苗跟COVID-19疫苗接種間隔7天以上，請民眾積極向合約院所預約施打。

林智堅表示，國內疫情嚴峻時，新竹市首創建立戶外大型無障礙環境疫苗站，施打量能足，也讓竹市施打率一直都是優等生；針對長輩接種疫苗第一、二劑，也都以「造冊通知」，搭配免費疫苗計程車、到宅施打等，到宅施打服務仍持續，也歡迎有需要、臥床不便外出的民眾申請。

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林智堅說，隨著施打年齡下降，考量民眾需彈性施打時間、地點等，新竹市五大醫院、基層診所加入接種疫苗，竹市總計有44處可接種covid-19疫苗，不分平日、假日都提供服務，更有體貼上班族的晚診服務。在多元施打地點搭配下，竹市第一劑疫苗涵蓋率已達88.5%，名列全國第一。

衛生局提醒，第13期疫苗接種自11月5日至11月12日施打，符合資格對象包括12歲以上BNT第一劑、18歲以上BNT第二劑，以及AZ第1、2劑的接種，預約至今（4）日中午為止，請民眾攜帶健保卡、身分證並先完成疫苗接種同意書，於預約時間前往接種疫苗

衛生局也提醒市民，流感季將至，今年度公費流感疫苗也已開打，請民眾積極施打保護自己與家人健康；目前還未符合施打資格的「50至64歲無高風險慢性病成人」，11月15日起也開放施打，屆時全年齡民眾都能打流感疫苗，只要跟COVID-19疫苗接種間隔7天以上，就可至合約院所預約或接種，並務必主動告知疫苗接種史。